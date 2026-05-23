スポルティング退団が決定した守田。(C)Getty Images

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　マインツの佐野海舟はブンデスリーガ全34試合にフル出場。攻守に無双し、ブンデスリーガ屈指のボランチに成長した。

　日本代表でも不可欠な存在となっている25歳MFは、移籍市場でも注目の的になっている。英国メディア『TEAMTALK』は、プレミアリーグのブライトンとブレントフォードが獲得に関心を持っていると伝えた。マインツは5000万ユーロ（約90億円）から6000万ユーロ（約108億円）を希望しているという。
 
　このニュースに、韓国メディア『マイデイリー』が反応。「日本サッカー界が大歓喜する瞬間が訪れるのか」と見出しを打ち、「また日本人選手がプレミアリーグに参戦するのか」と伝えた。

「イ・ジェソンと同じ釜の飯を食べた佐野は、移籍後最初のシーズンで36試合にプレーした。全試合に先発出場し、マインツのカンファレンスリーグ出場に貢献した。そして今シーズンもMFとして活躍し、48試合に出場。ブンデスリーガ全試合でフル出場を果たした」

　次々に新たな才能が出てくる日本サッカーに、驚きを隠しきれない様子だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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