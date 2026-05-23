歌手の和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。超大物からの“オファー”について語った。

和田はサッカーの試合で国歌独唱をしたことがあるとの話題から、かつてJリーグ初代チェアマンを務めていた川淵三郎氏とも面識があると言及。

「川淵チェアマンとも私1回ゴルフ行って」と回顧し、「おかしいなあ、なんで川淵チェアマンと（ホリプロの）堀（威夫）ファウンダー（当時）とあたしと3人だけなんだろう」と大物2人と自身だけであることを不思議に思っていたという。

するとラウンド中に堀氏は1人歩いて行き、和田は川淵氏と2人でカートに乗ることに。そこで川淵氏から「アッコちゃん、国歌歌わない？今度、サッカー」と突然のオファーがあったと回顧した。

番組アシスタントの垣花正アナウンサーが「Jリーグの開幕ってことですね」と1993年Jリーグ初年度の開幕戦での国歌独唱のオファーだったと続けると、「そう。開幕の時」と和田。

それまで国歌独唱はしたことがなかったとし、「“きょえええー！？”みたいな。私もう飛び上がっちゃって」と和田。「ダメですよ、国歌なんて。私不良だからダメです、ダメです。絶対ダメです」とすぐに断りを入れたという。

丁寧に「すいません」と伝えたものの、川淵氏からは昼食の際にも、「ダメかなあ〜、やってほしいんだけれど」と粘られた。堀氏からも好きにしていいと言われたが「いやちょっと難しいと思いますよ」と再度断りの意向を伝えた。

理由については「忙し時だったし、恐れ多いが一番大きかったんですけれど」と明かした。

その後は「そしたらTUBEの前田（亘輝）が歌ったって」と振り返り、「なんだ、じゃあやれば良かったって」と苦笑い。「前田が悪いんじゃないのよ、前田は完璧に歌っているのよ」としたものの、自身の中では当時の国歌独唱には「クラシックとかオペラのイメージがあった」と話した。