綾瀬はるか「みなさんに少しお届け！」デコルテあらわなドレス姿公開で反響「柔らかくてリラックスしていて1番素敵」「貴重なオフショ」
俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが23日までに更新され、「第79回カンヌ国際映画祭」でのドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「柔らかくてリラックスしていて1番素敵」デコルテあらわなドレス姿を公開した綾瀬はるか
投稿では「第79回カンヌ国際映画祭 街全体が賑わっており素敵な時間になりました」と感想をつづった。続けて「その様子をみなさんに少しお届け！映画『箱の中の羊』ぜひお楽しみにお待ちください」と呼び掛けた。
写真ではデコルテがあらわになったドレス姿などを公開した。この投稿には「スタッフチームに向ける笑顔の写真が柔らかくてリラックスしていて1番素敵」「貴重なオフショありがとうございます」などの反響が寄せられている。
【写真】「柔らかくてリラックスしていて1番素敵」デコルテあらわなドレス姿を公開した綾瀬はるか
投稿では「第79回カンヌ国際映画祭 街全体が賑わっており素敵な時間になりました」と感想をつづった。続けて「その様子をみなさんに少しお届け！映画『箱の中の羊』ぜひお楽しみにお待ちください」と呼び掛けた。
写真ではデコルテがあらわになったドレス姿などを公開した。この投稿には「スタッフチームに向ける笑顔の写真が柔らかくてリラックスしていて1番素敵」「貴重なオフショありがとうございます」などの反響が寄せられている。