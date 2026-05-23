Ãæ¹ñ¤Î´ñ¿ðµ¥¼Ö¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤Ø¡¡EVÇ°Æ¬¡¢ÆÈ¼«¿§¤Ë¼«¿®
¡¡Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Î´ñ¿ðµ¥¼Ö¡Ê¥Á¥§¥ê¡¼¡Ë¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³¤³°ÉôÌç¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¥µ®Ê¼»á¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£½½Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¿§¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¶¯Ä´¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÈÎÇä¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Ç¤ÏÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¿Ê½Ð¤·¤¿¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¥¿¥¤¥×¤ÎEV¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤òºòÇ¯10·î¤ËÈ¯É½¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Ä¥»á¤Ï¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤òÁÀ¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡´ñ¿ð¤ÏÃæ¹ñºÇÂç¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð´ë¶È¡£¡ÊÉó¸Ð¶¦Æ±¡Ë