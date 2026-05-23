◇ナ・リーグ ドジャース1−5ブルワーズ（2026年5月22日 ミルウォーキー）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。初回から4失点するなど、5回8安打5失点で2敗目を喫した。

立ち上がり、先頭・チョウリオにいきなり中前打を許すと、2番・チュラングにも中前に運ばれ連打で無死一、二塁のピンチを背負った。さらに、3番・コントレラスには初球のスライダーを左翼スタンドに運ばれ、1アウトも奪えないまま、わずか8球で3失点。4番・イエリチこそ遊飛に打ち取ったが、5番・ボーンから3連打を浴びて再び満塁のピンチを招くと、フリリックの左犠飛で4点目を失った。

2回も2死一塁からボーンに適時二塁打を浴び失点。3回以降は無安打と立ち直ったが、序盤の5失点が大きく響き、5回でマウンドを降りた。

試合後、ロブレスキは積極的に振ってくる相手打線について「相手がボールをインプレーにして、それがヒットになった。それだけだ。そういう日もある」とサバサバ。「もちろん、あの本塁打が登板全体を苦しくした部分ではあったけど、でも彼らはボールをインプレーにして、しっかり打ってきた。いい仕事をされたよ」と受け止めた。

立ち直った要因は「特別に何かを変えたわけではない」とし「ただ、相手が打球を飛ばした時に、それがヒットではなくアウトになったという違いだと思う。時にはそういうものだから。あとは登板が進むにつれて実行力は少し良くなったと思うし、球の状態も少しずつ良くなっていった」と振り返った。その上で「でも、5回までしか投げられず、序盤にああいう失点をしてチームを苦しい状況にしてしまったのは悔しい」と敗因を背負った。

コントレラスに浴びた3ランはカットボールだったといい「完全に狙われた。結果論になるけど、たぶんコースが良くなかった。いろいろあるけど、彼がしっかり仕留めた。そこは彼を称えるしかない」と相手打者を称えた。

ロブレスキはチーム最多6勝を挙げ、先発陣の柱としてフル回転。ただ、直近3登板は計14失点となった。

ロバーツ監督は「初回をああいう形ながらも5回100球まで投げたことを評価している」と右腕をかばい「他の登板も、結局は一つのビッグイニングにやられている感じなんだ」とビッグイニングをつくっていると指摘。「だから全体としての内容は悪くないと思っている。それに3回以降は良かった。球威も上がっていたし、速球に勢いが出て空振りも増えていた」とうなずいた。