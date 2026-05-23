◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-4巨人（5月22日、東京ドーム）

巨人の門脇誠選手は5回から泉口友汰選手に代わって、ショートを守りました。6回には阪神のドラフト1位、立石正広選手の鋭い当たりをうまくさばくと、7回には2アウトから3塁打を放ち、3得点につながるチャンスを作りました。

これには日テレ系野球中継の解説を務めていた岡田彰布さんが思わず、「あした門脇先発やね」と一言。それに応えるように同じく解説を務めていた原辰徳さんが「門脇はね、できる選手ですよ」と大きくうなずきました。

門脇選手は原さんの第3期の監督最終年となった2023年の新人選手。「ストロング門脇」と命名し、坂本勇人選手の後を継ぐ、ショートのレギュラーとして育て上げました。その恩師からの言葉に門脇選手も「1年目の自分の監督で、我慢して使っていただいた監督でもあります。何とか原さんの期待に応えたいという思いでやっていたので、何とかそれをきょう見ていただけて、うれしいなという思いです」とこの日、原さんの目の前で、好プレーを見せられたことを喜びました。