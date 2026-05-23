阿部亮平、讃岐うどんの美味しさに目を見開いて興奮「世界変わるよ、これは!」
22日に放送された日本テレビ系の情報番組『ZIP!』(毎週月〜金曜5:50〜)で、Snow Manの阿部亮平が香川県で讃岐うどんを堪能する旅へ。SNSでは、「おうどんを美味しそうに食べる阿部ちゃん癒される〜」などのコメントが上がっている。
讃岐うどん ※番組に登場したものとは異なる
阿部が本格的に四国へ上陸するのは、これが初。しかも飛行機ではなく、阿部の夢でもあった寝台特急「サンライズ瀬戸」で10時間以上かけて訪れた。
まずやってきたのは、高松駅から車で60分走った山奥にある「山内うどん」。平日でも行列ができる人気店で、冷たい麺に熱い出汁をかけて食べる「ひやあつ」に挑んだ。
あまりの美味しさに飛び出さんばかりに目を見開く阿部。そのあとは、自らの脚で麺の生地を踏んでこねる体験もした。食べた感想は、「(香川のうどんを食べると世界が変わると言われていたが、食べたら本当に)変わるよ、これは!」と大喜びだった。
次に訪れたのは、ゴールデンウイークだと行列3時間待ちともなる「うどんバカ一代」。ここで味わったのは、人気メニューの「釜バター」。茹でたての麺にバター、胡椒を落とし、生卵とだし醤油をかけて食べるうどんだ。その美味しさには、阿部も「んふ〜!」と悶絶。「自分でカルボナーラうどんを作って食べたことがあるけど、もうまったくこれは違う」と大興奮だった。
これにX(Twitter)では、「阿部ちゃん、サンライズ瀬戸に乗れてよかったね」「うどんを美味しそうに頬張る阿部ちゃんが可愛い」「うどん、本当に美味しそう」「私も行ってみたい」「BGMでSnow Manの曲をいっぱい使ってくれたのもうれしい」など、ファンからの熱烈なコメントが多く見られた。
この放送は、TVerで見逃し配信されている。
【編集部MEMO】
阿部亮平は、1993年11月27日生まれ、千葉県出身。上智大学大学院理工学研究科を修了し、気象予報士の資格を持つなど、知性派キャラクターとしても知られる。クイズ番組や情報番組で活躍する一方、俳優としてはテレビ朝日系ドラマ『NICE FLIGHT!』、日本テレビ系ドラマ『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』、フジテレビ系ドラマ『あなたを奪ったその日から』などに出演し、活動の幅を広げている。
讃岐うどん ※番組に登場したものとは異なる
阿部が本格的に四国へ上陸するのは、これが初。しかも飛行機ではなく、阿部の夢でもあった寝台特急「サンライズ瀬戸」で10時間以上かけて訪れた。
あまりの美味しさに飛び出さんばかりに目を見開く阿部。そのあとは、自らの脚で麺の生地を踏んでこねる体験もした。食べた感想は、「(香川のうどんを食べると世界が変わると言われていたが、食べたら本当に)変わるよ、これは!」と大喜びだった。
次に訪れたのは、ゴールデンウイークだと行列3時間待ちともなる「うどんバカ一代」。ここで味わったのは、人気メニューの「釜バター」。茹でたての麺にバター、胡椒を落とし、生卵とだし醤油をかけて食べるうどんだ。その美味しさには、阿部も「んふ〜!」と悶絶。「自分でカルボナーラうどんを作って食べたことがあるけど、もうまったくこれは違う」と大興奮だった。
これにX(Twitter)では、「阿部ちゃん、サンライズ瀬戸に乗れてよかったね」「うどんを美味しそうに頬張る阿部ちゃんが可愛い」「うどん、本当に美味しそう」「私も行ってみたい」「BGMでSnow Manの曲をいっぱい使ってくれたのもうれしい」など、ファンからの熱烈なコメントが多く見られた。
この放送は、TVerで見逃し配信されている。
【編集部MEMO】
阿部亮平は、1993年11月27日生まれ、千葉県出身。上智大学大学院理工学研究科を修了し、気象予報士の資格を持つなど、知性派キャラクターとしても知られる。クイズ番組や情報番組で活躍する一方、俳優としてはテレビ朝日系ドラマ『NICE FLIGHT!』、日本テレビ系ドラマ『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』、フジテレビ系ドラマ『あなたを奪ったその日から』などに出演し、活動の幅を広げている。