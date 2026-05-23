元NHKでフリーの中川安奈アナウンサーが21日にXに、妹と劇団四季の公演を観劇して号泣したことを投稿した。



【写真】ジッパー付タンクトップが涼しげで似合いすぎ！

中川アナは「劇団四季のアナ雪を妹と観てボロ泣きした結果、その後のランチのときも目がうるうるしてました 笑 また観たいくらいよかった!!」と劇団四季ミュージカル「アナと雪の女王」を観劇して号泣したことを明かした。



続く投稿ではこの日のコーディネートについて説明。「ヴィンテージのデニムジャケット Levi's 70505 "E" ゲットしてから初めて着た 劇団四季を観に行く予定だったので、古着っぽくなりすぎないようにコーディネートしてみました」と留意点を明かした。



これらの投稿に「おはようございます まさしく『アンナとユキの女王』ですネッ」「泣けることはいい事だよね」「アナ雪感動しますよね!余韻まで泣けるのわかります」と共感する声や、「70505だったのか……でも似合う～」「本当に古着感なく、場にあってますね!」「フォーマルなスカート・ブーツとのセットアップが素敵ですね」とコーディネートに感心する声が続々と届いた。



（よろず～ニュース編集部）