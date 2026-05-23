タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が２３日に放送され、タレントの出川哲朗がゲスト出演した。

番組では出川が人生の転機などについて語ったあと、藤本の印象についての話題に。「この人をすごいなと思ったのが、ミキティで再ブレイクする前に、番組が一緒になったとき。『自分のことをかわいいと思いますか？』と言われたら、『子供の頃からかわいい、かわいいと言われ続けてきたから、もう人にかわいいと言われることがおはようございます、こんにちはと言われることと同じ』と言っていた」と飾らない藤本らしいエピソードを明かした。

藤本が「そう、かわいいとしか言われたことないから。だからいちいち言ってくれなくてもいいのにって思っちゃう」と続けるとスタジオは爆笑。出川は「それで素敵だな、この子って思って。普通だったらテレビで反感を呼ぶかもしれないけど、ミキティだからみんなも笑っていたし、本当に正直にそういう人生だったんだろうなと。それをしかもテレビで言っちゃうのは素晴らしい」と絶賛していた。