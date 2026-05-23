◆米大リーグ ジャイアンツ４―９ホワイトソックス（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「２番・一塁」で先発出場。３打数１安打３打点、２四死球２得点の活躍でチームの連敗阻止に大きく貢献した。エースのマーティンが６回途中４失点でリーグトップに並ぶ７勝目を挙げたホ軍は貯金２とした。

村上は４回無死一塁の第２打席でメジャー移籍後初の死球を受けると、打者一巡で回ってきた２死満塁の第３打席では走者一掃の３点二塁打をマークした。２ストライクからの３球目、左腕ボルッキーの外角スライダーを逆らわずに左翼線にはじき返し、一塁走者まで一気にホームにかえした。村上の満塁での成績は３打数２安打の打率６割６分７厘、１本塁打、７打点となった。４月１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦では６号グランドスラムを放っていた村神様。再び勝負強さを見せつけ、３６打点はリーグ単独３位に浮上した。一挙９得点のビッグイニングの主役となり、打点リーグトップのアランダ（レイズ）には２差。１７本塁打はリーグトップのルーキーが旋風を起こし続けている。

５点リードの８回２死二塁の第５打席ではメジャーで流行中の“上裸軍団”が出現。村上には敵地ながら大きな声援が送られたが、冷静にボールを見極めて今季４０四球目を選んだ。

これで５試合ノーアーチとなった村上だが、その間の５試合で計６安打４打点。２０日（同２１日）の敵地・マリナーズ戦でも２安打１打点を記録しており、打率もこの日で２割４分６厘まで上昇した。