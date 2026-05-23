女優の山本美月（34）が23日、プロ野球のDeNA―ヤクルト（横浜スタジアム）で行われる「ポケモンベースボールフェスタ2026」のスペシャルゲストとして参加。セレモニアルピッチに登場した。

「ポケモンベースボールフェスタ2026」は、ポケモン誕生30周年を記念したプロ野球12球団との特別企画「ポケモンベースボールフェスタ 2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」の一環として開催される。

応援のため登場した6匹のピカチュウがマウンド後方で見守る中、山本はモンスターボール仕様の球を投げるも打席に立った山崎康晃は反応せず。「こうなったら奥の手を使うしかありませんね」と、モンスターボールより強力なスーパーボール仕様の球を投じたが、ノーバウンド投球にならず。苦笑いもスタジアムを盛り上げた。

山本は、芸能界屈指のポケモンファンとして知られており、15年には短編アニメ「ピカチュウとポケモンおんがくたい」でのナレーションを務めるなど、ポケモンに携わってきた。幼少期から現在に至るまで変わらぬ情熱を注ぎ続けていることから、30周年のアニバーサリーを祝う本イベントへの出演が決定。「いちポケモンファンとして、しっかりとボールを投げられるように頑張ります！」とコメントしていた。