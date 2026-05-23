【漢字クロスワードパズル】埋まるとうれしい！ □に入る漢字は？ 「みなぎるもの」がヒント
思考力と語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
・努□
・全□
・□量
・□学
ヒント：物理的な法則に関係する「みなぎるもの」を象徴する一字です。
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▼解説
空欄に「力」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・努力（どりょく）
・全力（ぜんりょく）
・力量（りきりょう）
・力学（りきがく）
今回の正解は、エネルギーや能力を意味する「力」という漢字でした。目標のために積み重ねる「努力」や、持てるすべてを出し切る「全力」など、ポジティブな姿勢を表す言葉として非常におなじみですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・努□
・全□
・□量
・□学
ヒント：物理的な法則に関係する「みなぎるもの」を象徴する一字です。
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正解：「力」正解は「力」でした。
▼解説
空欄に「力」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・努力（どりょく）
・全力（ぜんりょく）
・力量（りきりょう）
・力学（りきがく）
今回の正解は、エネルギーや能力を意味する「力」という漢字でした。目標のために積み重ねる「努力」や、持てるすべてを出し切る「全力」など、ポジティブな姿勢を表す言葉として非常におなじみですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)