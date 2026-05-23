INI 田島将吾が魅せる5年の成長 圧倒的な存在感と“心もAクラス”な一面を持つ沼深い存在＜結成5年記念連載＞
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組ボーイズグループINIが、6月13日（土）に結成から5年を迎えようとしている。これを記念して、クランクイン！トレンドでは、彼らの5年間とグループでの立ち位置や魅力をメンバーごとに振り返る連載企画を実施。第8回目は田島将吾の魅力を深掘りしたい。
【写真】“たじ松松”の再会に歓喜！ 田島将吾＆松倉海斗＆松田元太の3ショット
■韓国で練習生を2年間経験
1998年10月13日生まれ。田島といえば、INIの中でも、圧倒的な存在感のあるメンバーだと個人的には感じている。その存在感に裏付けされるのは、幼少期からの下積み経験だろう。実は田島、この世界に入ったのは、ジャニーズJr．としての活動が最初だ。デビューから約1年半、2023年3月に出演した「F VILLAGE STARTING LIVE！ 2023」では、かつて切磋琢磨した仲間であるTravis Japanと共演。その翌日には、田島のメンバーカラーである緑色のハートとともに、松倉海斗と松田元太との3ショットを公開している。
ちなみに、田島はジャニーズ事務所を退所した後、韓国の名門事務所で練習生を2年間経験。それらの経験で培ったスキルを引っ提げて挑戦したのが『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』だった。
番組内で最初に評価を受けるレベル分けテストでは、同じく韓国で練習生の経験を持つ現OCTPATHの西島蓮汰と共に、チーム K フェニックスとしてJO1の「La Pa Pa Pam」を披露。ダンストレーナーであるKENZOから「コメント困るわ。一気に空気感変わったし、それが全体に伝わってると思う。素敵でした」と絶賛され話題に。
その時から現在に至るまで、8頭身のスタイルを活かしたダンスと力強いラップで圧倒的な存在感を放ってきた。
そんな田島のパフォーマンスで特に推したいのは、Aメロの歌い出しを担当している「BOMBARDA」である。ハカを彷彿とさせる力強いパフォーマンスも長い手足を持て余すことなく生かし強（したた）かに。ラップパートでは力強くバースを蹴り、どこか緻密さを感じさせる。彼のこれまでの経験があってこそできるパフォーマンスだ。
また、もう1つ彼を語る上で外せないが、ドラムプレイである。INIの公式YouTubeに投稿されている「［INI STUDIO］ SHOGO − “THE WINTER MAGIC” Drum Cover」では、さまざまなファッションでドラムを鳴らす田島の姿が魅力的。真剣な表情と、最後に見せるキュートな表情のギャップを、ぜひ一度見てほしい。
■さり気ない仲間を思いな行動がステキ
ここまで解説したような圧倒的な存在感、そしてクールな顔立ちから一目置かれる存在の田島だが、一言しゃべると、どこかふわふわとした雰囲気をかもし出し、さらに言うなれば仲間を思いやる優しい心遣いを持っている“沼が深い”という言葉がぴったりな存在だ。
彼の優しさが話題になったのは、オーディション時のポジションバトルでのこと。ダンサーという経歴に縛られることなくラップポジションに挑戦することを決めたものの、なかなかラップ詞を書けずに悩んでいた西洸人に対して、田島は気分転換のために外に連れ出す優しさを見せた。ここで必要以上に励ましたり、手を貸すのではなく、ただ寄り添うというのが田島なりの優しさ。多くの国民プロデューサーの心をつかんだ瞬間であり、2人とチームを組んでいた池崎理人から「心もAクラスですよね、気遣いもAクラス」という名言を誘い出した瞬間だった。
さらに、INIになってからも、その優しさは健在。コロナ禍のデビューゆえに、なかなか中国にある実家に帰れなかったメンバーの許豊凡を2023年の正月、自分の実家へ招待。それを「寂しいかなと思って」などと言葉にするのではなく「お節とか作ってくれると思うから、一緒に食べようかなって」とテレビ番組の生放送で話した姿が印象に残っている。
このようにスキルフルで圧倒的な存在感を持つ一方、仲間思いで優し過ぎるくらいに心遣いができるのが田島の魅力。知れば知るほど、田島の愛情深い一面に惹き込まれるだろう。
※池崎理人の「崎」は「たつさき」が正式名称
引用：「INI」X（@official__INI）
【写真】“たじ松松”の再会に歓喜！ 田島将吾＆松倉海斗＆松田元太の3ショット
■韓国で練習生を2年間経験
1998年10月13日生まれ。田島といえば、INIの中でも、圧倒的な存在感のあるメンバーだと個人的には感じている。その存在感に裏付けされるのは、幼少期からの下積み経験だろう。実は田島、この世界に入ったのは、ジャニーズJr．としての活動が最初だ。デビューから約1年半、2023年3月に出演した「F VILLAGE STARTING LIVE！ 2023」では、かつて切磋琢磨した仲間であるTravis Japanと共演。その翌日には、田島のメンバーカラーである緑色のハートとともに、松倉海斗と松田元太との3ショットを公開している。
番組内で最初に評価を受けるレベル分けテストでは、同じく韓国で練習生の経験を持つ現OCTPATHの西島蓮汰と共に、チーム K フェニックスとしてJO1の「La Pa Pa Pam」を披露。ダンストレーナーであるKENZOから「コメント困るわ。一気に空気感変わったし、それが全体に伝わってると思う。素敵でした」と絶賛され話題に。
その時から現在に至るまで、8頭身のスタイルを活かしたダンスと力強いラップで圧倒的な存在感を放ってきた。
そんな田島のパフォーマンスで特に推したいのは、Aメロの歌い出しを担当している「BOMBARDA」である。ハカを彷彿とさせる力強いパフォーマンスも長い手足を持て余すことなく生かし強（したた）かに。ラップパートでは力強くバースを蹴り、どこか緻密さを感じさせる。彼のこれまでの経験があってこそできるパフォーマンスだ。
また、もう1つ彼を語る上で外せないが、ドラムプレイである。INIの公式YouTubeに投稿されている「［INI STUDIO］ SHOGO − “THE WINTER MAGIC” Drum Cover」では、さまざまなファッションでドラムを鳴らす田島の姿が魅力的。真剣な表情と、最後に見せるキュートな表情のギャップを、ぜひ一度見てほしい。
■さり気ない仲間を思いな行動がステキ
ここまで解説したような圧倒的な存在感、そしてクールな顔立ちから一目置かれる存在の田島だが、一言しゃべると、どこかふわふわとした雰囲気をかもし出し、さらに言うなれば仲間を思いやる優しい心遣いを持っている“沼が深い”という言葉がぴったりな存在だ。
彼の優しさが話題になったのは、オーディション時のポジションバトルでのこと。ダンサーという経歴に縛られることなくラップポジションに挑戦することを決めたものの、なかなかラップ詞を書けずに悩んでいた西洸人に対して、田島は気分転換のために外に連れ出す優しさを見せた。ここで必要以上に励ましたり、手を貸すのではなく、ただ寄り添うというのが田島なりの優しさ。多くの国民プロデューサーの心をつかんだ瞬間であり、2人とチームを組んでいた池崎理人から「心もAクラスですよね、気遣いもAクラス」という名言を誘い出した瞬間だった。
さらに、INIになってからも、その優しさは健在。コロナ禍のデビューゆえに、なかなか中国にある実家に帰れなかったメンバーの許豊凡を2023年の正月、自分の実家へ招待。それを「寂しいかなと思って」などと言葉にするのではなく「お節とか作ってくれると思うから、一緒に食べようかなって」とテレビ番組の生放送で話した姿が印象に残っている。
このようにスキルフルで圧倒的な存在感を持つ一方、仲間思いで優し過ぎるくらいに心遣いができるのが田島の魅力。知れば知るほど、田島の愛情深い一面に惹き込まれるだろう。
※池崎理人の「崎」は「たつさき」が正式名称
引用：「INI」X（@official__INI）