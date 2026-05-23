ソフトバンクが昨秋のドラフト会議で１位指名した佐々木麟太郎内野手（２１＝スタンフォード大）について三笠杉彦ＧＭが２３日、交渉解禁となったことを受けて進捗などを説明した。

佐々木のマネジメントを務める「ナイスガイ・パートナーズ」が６月下旬をメドに一時帰国を検討しソフトバンクと面談する予定だと発表しており、三笠ＧＭも「発表のとおり。そのスケジュールに従って、ホークス球団としての魅力のアピールだったり、我々が何を考えて指名したのかという話もさせてもらいたいと思っています」と説明した。

佐々木が所属するスタンフォード大は米国時間２０日にプレーオフ２回戦で敗退し２年目のシーズンが終了。ソフトバンクとの交渉が解禁となっている。今季レギュラーシーズンは５４試合に出場し、打率．２６２、１６本塁打、４７打点の成績をマーク。三笠ＧＭは「１年目はアメリカの大学にアジャストするところで苦労した面もあったと思いますが、今年はそれを克服して実力を発揮できたシーズンだったかなと思います。持っている能力とともに環境などにアジャストする能力の高さもあると考えています」と改めて評価を口にした。

佐々木は７月中旬に行われるＭＬＢドラフトでも指名される可能性はある。