韓国人インフルエンサー、子どもへの手作り弁当2日分公開「おかずのレパートリー豊富」「フルーツの詰め方が美しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/23】インフルエンサーのひよんが5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。2日分の手作り弁当を公開した。
【写真】韓国人インフルエンサー「親近感湧く」卵焼きにりんご…子どもへの手作り弁当披露
ひよんは「お弁当人生」というコメントとともに、子どものために作った2日分のお弁当の写真を投稿。「こちらは昨日のお弁当」と紹介し、白ごまを散らした鮭の混ぜご飯、かぼちゃの煮付け、パプリカのナムル、ハム入りの卵焼きとブロッコリーにスライスしたりんごを添えたお弁当を披露した。「引っ越し目前で手抜き」と説明し、「おにぎりじゃなくても完食してくれた！！小さいおにぎり地味に時間かかるから嬉しい 笑」とつづっている。
また「これは今日のお弁当」と記した写真には、鮭ごはんの他、にんじんの炒め物、れんこんの炒め物、「鶏肉と白菜の白だし煮込み」と野菜をたっぷりと使ったおかずが詰められている。弁当箱の隣には、スライスりんごに加え、レッドキウイも並べられており、「手抜きすぎるなと思って、フルーツ2種類いれた 爆 ＆今日は寝坊で時間もなさすぎた」と明かした。
この投稿に、ファンからは「おかずのレパートリー豊富」「親近感湧く」「野菜たっぷりで健康的」「フルーツの詰め方が美しい」「盛り付け上手」などの声が上がっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】韓国人インフルエンサー「親近感湧く」卵焼きにりんご…子どもへの手作り弁当披露
◆ひよん、子どもへの手作り弁当2日分披露
ひよんは「お弁当人生」というコメントとともに、子どものために作った2日分のお弁当の写真を投稿。「こちらは昨日のお弁当」と紹介し、白ごまを散らした鮭の混ぜご飯、かぼちゃの煮付け、パプリカのナムル、ハム入りの卵焼きとブロッコリーにスライスしたりんごを添えたお弁当を披露した。「引っ越し目前で手抜き」と説明し、「おにぎりじゃなくても完食してくれた！！小さいおにぎり地味に時間かかるから嬉しい 笑」とつづっている。
◆ひよんの投稿に「おかずのレパートリーが豊富」の声
この投稿に、ファンからは「おかずのレパートリー豊富」「親近感湧く」「野菜たっぷりで健康的」「フルーツの詰め方が美しい」「盛り付け上手」などの声が上がっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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