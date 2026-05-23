市川團十郎、息子との手繋ぎショットに反響続々「後ろ姿そっくり」「素敵な関係性」
【モデルプレス＝2026/05/23】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月22日、自身のInstagramを更新。手を繋いで並んで歩く親子ショットを公開し、話題となっている。
【写真】48歳歌舞伎俳優「後ろ姿そっくり」息子との手繋ぎショット
團十郎は「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と並んで歩く写真を公開。緑豊かな木々の中を、白のTシャツにハーフパンツの、お揃いのようなカジュアルな私服姿で歩く姿を披露した。團十郎が片手を高く掲げているカットのほか、しっかりと手を繋いで歩く足元のクローズアップショットなどを公開し、「気づけば、歩幅も近くなってきました」と、息子の成長について思いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「しっかりと繋がれた手に深い絆を感じる」「後ろ姿そっくり」「素敵な関係性」「背中がかっこいい親子」「こんなに仲がいい親子も珍しい」「これからの成長がますます楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「後ろ姿そっくり」息子との手繋ぎショット
◆市川團十郎、息子の成長に思いを馳せる親子ショット公開
團十郎は「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と並んで歩く写真を公開。緑豊かな木々の中を、白のTシャツにハーフパンツの、お揃いのようなカジュアルな私服姿で歩く姿を披露した。團十郎が片手を高く掲げているカットのほか、しっかりと手を繋いで歩く足元のクローズアップショットなどを公開し、「気づけば、歩幅も近くなってきました」と、息子の成長について思いをつづっている。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「しっかりと繋がれた手に深い絆を感じる」「後ろ姿そっくり」「素敵な関係性」「背中がかっこいい親子」「こんなに仲がいい親子も珍しい」「これからの成長がますます楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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