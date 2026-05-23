「今日好き」雨宮由乙花、和食ダイエット飯披露「盛り付け完璧」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。和食を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「盛り付け完璧」和食ダイエット飯披露
雨宮は「和食ダイエットスタート」と、ダイエットを始めたことを報告。「目標1ヶ月4キロ減！」とつづり、健康的なメニューが並ぶ食卓を披露した。大きめの角皿には、紫蘇やはじかみ生姜、大根おろしを添えた兜焼きが盛り付けられており、なめことネギがたっぷり入った味噌汁やみずみずしいトマトサラダ、卵焼き、白米を合わせたバランスの取れた和食となっている。
この投稿に、ファンからは「盛り付け完璧」「低カロリーだけど栄養バッチリ」「美味しそうでダイエット飯に見えない」「自分で作ったのかな」「参考にします」「魚を食べるのに時間かかるのもポイントですね」「目標達成応援してます」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「盛り付け完璧」和食ダイエット飯披露
◆雨宮由乙花、和食ダイエットメニュー披露
雨宮は「和食ダイエットスタート」と、ダイエットを始めたことを報告。「目標1ヶ月4キロ減！」とつづり、健康的なメニューが並ぶ食卓を披露した。大きめの角皿には、紫蘇やはじかみ生姜、大根おろしを添えた兜焼きが盛り付けられており、なめことネギがたっぷり入った味噌汁やみずみずしいトマトサラダ、卵焼き、白米を合わせたバランスの取れた和食となっている。
◆雨宮由乙花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「盛り付け完璧」「低カロリーだけど栄養バッチリ」「美味しそうでダイエット飯に見えない」「自分で作ったのかな」「参考にします」「魚を食べるのに時間かかるのもポイントですね」「目標達成応援してます」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
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