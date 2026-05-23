体幹を鍛えてよい姿勢を保つことが生活の質を上げてくれる理由とは？【肩甲骨はがし】

体幹を鍛えてよい姿勢を保つことが生活の質を上げてくれる理由

プラスの連鎖が体調を整えてくれる

理想的なよい姿勢は、肩甲骨の位置が整った状態を維持してくれるだけでなく、次のようなメリットをもたらしてくれます。

●関節の可動域が広がり、体の動きをスムーズにします。運動機能もアップするので、パフォーマンスの向上に繋がります。

●自律神経のバランスが整うことで、原因がわからなかった頭痛やめまいなどが改善されるでしょう。また、人間関係の悩みや仕事でのプレッシャーによる精神的なストレスの緩和、質のよい睡眠にも役立ってくれます。

●筋肉の柔軟さが保たれるため血流が改善。これにより、内臓の機能なども向上するので、やせやすい体になります。加えて冷えの症状緩和も期待できます。

●リンパの流れがよくなるため、老廃物が排出されてむくみが改善されます。リンパには、体内に侵入してきた細菌やウイルスなどから体を守ってくれる働きもあるため、免疫力が高まります。

以上のことから、よい姿勢の重要性がわかっていただけたかと思います。いつまでも若々しく、健やかでいるためにも、よい姿勢を常に意識するようにしましょう。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理