ソフトバンクは２３日、アレクサンダー・アルメンタ投手（２１）を支配下登録した。背番号３４に決まり、メキシコ出身の左腕は「母国のレジェンドと言われるフェルナンド・バレンズエラの背番号なので嬉しく思っている。彼のようないい成績を残せるようになりたい」と会見で意気込んだ。バレンズエラはかつてドジャースなどで活躍し、８１年に新人王とサイ・ヤング賞を同時受賞するなど通算１７３勝を挙げている。

アルメンタは２２年に１７歳で来日。故障に泣かされた時期も長かったが、着実に力をつけて今春はメキシコ代表でＷＢＣに出場してグループリーグのブラジル戦で自己最速の１５９キロをマークしていた。

５年目の今季は開幕前の支配下入りを狙っていたが、ＷＢＣ後に右腹斜筋の違和感を訴えてリハビリ組で調整をしていた。今季のファーム・リーグは２試合に登板し０勝０敗、防御率１．５０の成績を残している。「ここまで５年かかったが、怪我をするたびに強くなって戻って来られた。投げる試合は常に１００％全力を出してチームの勝利に貢献したい」と話す左腕が、先発陣の台所事情の苦しいソフトバンクの救世主となれるか。