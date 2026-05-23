東北と関東の2拠点で活動するアイドルグループ「けっぱって東北」が23日までに公式X（旧ツイッター）を更新。移動中にメンバー3人が乗車していた車が追突事故に遭ったことを明かした。3人は最低1週間の安静が必要と診断され、出演予定だった5月23日〜29日のイベントを欠席するという。

「【お知らせ】いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます」と書き出し、「この度、メンバーに関するご報告がございます。移動中、弊社社員、小日向あおい、佐藤櫻子、志田結華が乗車していた車が追突事故に遭いました」と報告。「幸いにも命に別状はなく、怪我も軽傷ではございますが、病院で診察を受けた結果、最低1週間の安静が必要との診断を受けております」と伝えた。

「これに伴い、5/23(土)〜5/29(金)までの出演予定イベントにつきまして3名の出演は控えさせていただきます」と発表。「なお、それ以降の出演予定につきましては、今後の状況を踏まえ、お知らせいたします」とした。

「関係者、並びに楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。