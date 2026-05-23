一部でルール違反や配慮に欠ける行為…鹿島が注意を呼びかけ「ファンサービス自体を中止する可能性もございます」
鹿島アントラーズは22日、公式サイトで「ファンサービスルール順守のお願い」と題した声明を発表した。
それによると、公開練習日のファンサービスにおいて、一部でルール違反や他の来場者への配慮に欠ける行為が見受けられるという。
クラブは「特に、1選手に対して複数回のサインや個人名などの記入をリクエストされる方、グラウンド内指定エリア以外でファンサービスを求められる方、選手・関係者駐車場出入口に近い一般駐車場エリアで選手・関係者を待つ行為を行う方が、複数見受けられる状況となっております」と報告し、ファンサービスルールの順守を呼びかけている。
そして「クラブハウスにお越しの際は、練習見学に関する注意事項ならびに練習スケジュールをご確認いただいたうえ、いま一度、ファンサービスルールの順守をお願いします。ルールをお守りいただけない場合、運用方法の変更や、ファンサービス自体を中止する可能性もございます」とした。
また、トップチームのアウェー遠征時についても「公共の場で周囲の方々に迷惑がかかることを避けるため、選手、スタッフに対するサインや写真撮影などのリクエストはご遠慮ください。公共交通機関での移動時などにこのような行為が確認された場合、スタッフからお声かけさせていただきます」と伝えている。
公式サイトではファンサービスルールの注意事項も掲載され、クラブは「何とぞご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
以下、鹿島のファンサービスルールの注意事項
・ファンサービスは1選手につき、サインまたは写真撮影のいずれかとなります。並びなおして複数回のファンサービスを受ける行為はお止めください。
・サインは1選手につきお一人様1点とし、1選手に対する複数回のリクエストや、サイン以外の個人名やメッセージ記入などは不可となります。
・写真撮影は1選手につきお一人様1回とし、お客様の持ち物、幼児、ペットを選手に預けての撮影はご遠慮ください。
・指定エリア以外でのファンサービスは実施いたしません。選手・関係者駐車場出入口付近は人が滞留すると事故の原因となり、非常に危険です。クラブでは事故発生の際の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・選手・関係者駐車場出入口に近い一般駐車場エリアで選手・関係者を待つ行為も、他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。
・栄養や衛生管理、アンチドーピング徹底などの観点から食品・飲料(お菓子など含む)の差し入れ・プレゼントはお控えください。
・選手のサイン、写真などをクラブの許可なく販売することはできません。使用はSNSやホームページなど、個人が楽しむ範囲でお願いいたします。
・練習見学時と同様、ファンサービスの際の動画撮影はご遠慮ください。
・選手によってはコンディションなどの理由で、ファンサービス対応を控える場合がございます。
・荒天時やトレーニング内容によっては、時間制限を設けたり、急きょファンサービスを中止したりする場合もございます。
それによると、公開練習日のファンサービスにおいて、一部でルール違反や他の来場者への配慮に欠ける行為が見受けられるという。
クラブは「特に、1選手に対して複数回のサインや個人名などの記入をリクエストされる方、グラウンド内指定エリア以外でファンサービスを求められる方、選手・関係者駐車場出入口に近い一般駐車場エリアで選手・関係者を待つ行為を行う方が、複数見受けられる状況となっております」と報告し、ファンサービスルールの順守を呼びかけている。
また、トップチームのアウェー遠征時についても「公共の場で周囲の方々に迷惑がかかることを避けるため、選手、スタッフに対するサインや写真撮影などのリクエストはご遠慮ください。公共交通機関での移動時などにこのような行為が確認された場合、スタッフからお声かけさせていただきます」と伝えている。
公式サイトではファンサービスルールの注意事項も掲載され、クラブは「何とぞご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
以下、鹿島のファンサービスルールの注意事項
・ファンサービスは1選手につき、サインまたは写真撮影のいずれかとなります。並びなおして複数回のファンサービスを受ける行為はお止めください。
・サインは1選手につきお一人様1点とし、1選手に対する複数回のリクエストや、サイン以外の個人名やメッセージ記入などは不可となります。
・写真撮影は1選手につきお一人様1回とし、お客様の持ち物、幼児、ペットを選手に預けての撮影はご遠慮ください。
・指定エリア以外でのファンサービスは実施いたしません。選手・関係者駐車場出入口付近は人が滞留すると事故の原因となり、非常に危険です。クラブでは事故発生の際の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・選手・関係者駐車場出入口に近い一般駐車場エリアで選手・関係者を待つ行為も、他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。
・栄養や衛生管理、アンチドーピング徹底などの観点から食品・飲料(お菓子など含む)の差し入れ・プレゼントはお控えください。
・選手のサイン、写真などをクラブの許可なく販売することはできません。使用はSNSやホームページなど、個人が楽しむ範囲でお願いいたします。
・練習見学時と同様、ファンサービスの際の動画撮影はご遠慮ください。
・選手によってはコンディションなどの理由で、ファンサービス対応を控える場合がございます。
・荒天時やトレーニング内容によっては、時間制限を設けたり、急きょファンサービスを中止したりする場合もございます。