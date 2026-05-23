ニューストップ > 国内ニュース > 新庄市の特殊詐欺事件で逃走していた受け子の男を逮捕 男は少年とみ… 新庄市の特殊詐欺事件で逃走していた受け子の男を逮捕 男は少年とみられる（山形・新庄署） 新庄市の特殊詐欺事件で逃走していた受け子の男を逮捕 男は少年とみられる（山形・新庄署） 2026年5月23日 10時13分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 22日、新庄市で起きた特殊詐欺事件で銀行通帳を騙し取ろうとして見破られ、逃走していた受け子の男が23日午前、逮捕されました。男は新庄市内で発見され、本籍不詳で少年とみられるといういうことです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これって交通違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「性的欲求がたまっていた」75歳の男が23歳の女性にした許されない行為…不同意わいせつ裁判で語られたこととは（山形）【独自】 “フロントが壊される音がする”“怖くて近づけない”開業250年 老舗温泉旅館にクマ 緊急銃猟で駆除 緊迫の脱出劇 盾を持った警察官が展開（山形・米沢市）