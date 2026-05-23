フィギュアスケートでプロとして活動する男子の宇野昌磨さん（28）と女子の本田真凜さん（24）が22日、都内で会見し、ともに現役復帰してアイスダンスで30年フランス・アルプス地域五輪を目指すと発表した。シングル時代は五輪2大会連続メダリストで世界選手権2連覇の宇野さんと世界ジュニア選手権女王の本田さんはともに圧倒的な実績を誇る。交際を公表しており、公私ともにカップルとなった愛称「しょまりん」が銀盤を熱くしてくれそうだ。

「しょまりん」と名付けた新カップルが、高らかに目標を宣言した。宇野さんと本田さんは会見冒頭で、アイスダンス挑戦を報告し、目標については「せーの」と声を合わせ「30年のオリンピックに出場することです！」と2人そろって明かした。

きっかけは24年10月。23〜24年シーズンを最後に引退した2人がプロとして本格スタートした時期だった。交際中の本田さんのスケーティングの魅力を改めて感じた宇野さんは「より多くの人にこの素晴らしさを伝えたいと思った」と振り返る。

「ぶっちゃけると、僕じゃなくても真凜の素晴らしさは伝わる」。ただ、交際中の男としてのプライドもあった。「他の男の人とトップで滑る姿を想像しても“いや、それはな…”と思って。どうせなら隣は自分が良いなって」。そして「五輪を目指して一緒にアイスダンスをやりませんか」と提案。宇野さんの覚悟を感じた本田さんは「一緒に目指したい」と返した。

五輪という大目標を打ち立てたのは、元世界王者らしい宇野さんの「挑戦する上で一番大きな目標を掲げる」という考えから。今季はミラノ・コルティナ五輪があったが、長い期間の準備が必要と分かっているだけに来季からの4年計画となった。夢舞台を未経験の本田さんも「まだスケートでかなえなきゃいけないことがある。昌磨くんとなら実現できるかもしれない」と共鳴。今年4月に本場モントリオールで2週間、合宿を行うなど本気だ。

2人ともトヨタ自動車所属となり、今秋の国内競技会から全日本選手権を目指す。既にアイスショーで演技を披露しているが、コーチや練習拠点、使用曲などは現時点で未定。「2人だからこそちょっとつらい日々も楽しくなり、2人の目標だからこそ強くかなえたい思いがある」と宇野さん。知名度、実績とも抜群のカップルの挑戦が始まった。

▽アイスダンス 表現力とスケーティングで競い「氷上の社交ダンス」とも呼ばれる。スピン、ステップに加え、男性が女性を持ち上げる「リフト」、片足での複数ターン「ツイズル」などの評価を受ける。シングルやペアと違い、ジャンプがない。シーズンごとに設定されたテーマ音楽を演じるリズムダンスと、音楽を自由に選択するフリーダンスの合計点で競う。1976年のインスブルック五輪から正式採用され、日本勢の最高順位は06年トリノの渡辺心、木戸章之組、18年平昌の村元哉中、クリス・リード組の15位。

◇宇野 昌磨（うの・しょうま）1997年（平9）12月17日生まれ、名古屋市出身の28歳。5歳でスケートを始める。全日本選手権16〜19年4連覇を含む男子歴代2位の6度優勝。19年四大陸選手権、22年GPファイナルを制し、22、23年と連覇した世界選手権と合わせ生涯グランドスラム達成。五輪は18年平昌で銀、22年北京で銅、団体銀メダル。16年に4回転フリップ世界初成功。プロeスポーツチーム「VARREL」に加入。1メートル58。

◇本田 真凜（ほんだ・まりん）2001年（平13）8月21日生まれ、京都市出身の24歳。明大出身。2歳からスケートを始め、15〜16年シーズンにジュニア・グランプリ・ファイナルで3位、世界ジュニア選手権を初制覇。16年全日本選手権で自己最高の4位に入った。24年1月に現役引退。5人きょうだいで3番目の次女。ともに妹の女優・望結、モデル・紗来らとフィギュアスケーター一家としても有名。1メートル63。