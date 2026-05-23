IMP.・横原悠毅『GINZA MIGHTY GUY』、近未来感あふれるビジュアル解禁 川崎麻世ら共演キャストも発表
IMP.の横原悠毅が主演し、東京・シアター1010にて7月上演されるCINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』より、キービジュアルが解禁となった。また、新キャストとして、朝木茉永、松村優、三上市朗、MIKU、石坂勇、川崎麻世の出演が発表された。※川崎麻世の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】川崎麻世ら実力派キャストが勢ぞろい
本作は、1959〜63年に6作上映された小林旭主演の痛快アクション映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』シリーズの第一弾『二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児』の設定を、東京・銀座から近未来都市「第47 アーク GINZA」へ大胆にアレンジして舞台化。金と権力がうごめく街で正義を貫く男・マイトガイが、権謀や裏切りを笑い飛ばし、さっそうと決着をつける、粋で痛快な勧善懲悪劇だ。
かつて銀座に存在した英雄「銀座旋風児」の伝説を知り、自ら“GINZA MIGHTY GUY”としてGINZAを救うべく立ち上がる主人公・二階堂アキラを、IMP.の横原悠毅が務める。
作品を彩る新キャストとして、生まれながらにとある異能の力を持つ村越明子役に朝木茉永。GINZAの表と裏を渡り歩く情報屋の政に松村優。警察幹部で、堀田と行動を共にする中村利策に三上市朗。二階堂と出会い力を貸す刑事・斉土憲司にMIKU。GINZAの下層にあるスラムの顔役・丸山新之助に石坂勇。「GINZAの王」と呼ばれ警察幹部や裏社会ともつながりのある堀田剛造を川崎麻世が演じる。
CINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』は、シアター1010にて7月6〜12日上演。
【写真】川崎麻世ら実力派キャストが勢ぞろい
本作は、1959〜63年に6作上映された小林旭主演の痛快アクション映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』シリーズの第一弾『二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児』の設定を、東京・銀座から近未来都市「第47 アーク GINZA」へ大胆にアレンジして舞台化。金と権力がうごめく街で正義を貫く男・マイトガイが、権謀や裏切りを笑い飛ばし、さっそうと決着をつける、粋で痛快な勧善懲悪劇だ。
作品を彩る新キャストとして、生まれながらにとある異能の力を持つ村越明子役に朝木茉永。GINZAの表と裏を渡り歩く情報屋の政に松村優。警察幹部で、堀田と行動を共にする中村利策に三上市朗。二階堂と出会い力を貸す刑事・斉土憲司にMIKU。GINZAの下層にあるスラムの顔役・丸山新之助に石坂勇。「GINZAの王」と呼ばれ警察幹部や裏社会ともつながりのある堀田剛造を川崎麻世が演じる。
CINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』は、シアター1010にて7月6〜12日上演。