一定の範囲の相続人に最低限保障された相続財産の取り分である「遺留分」。最近では資産家の相続を巡り大きな話題となりました。被相続人が自らの財産をどのように処分するかは自由ですが、遺留分を巡っては家族間での長年にわたる様々な感情が交錯することもあるといいます。

「遺留分」は、一定の範囲の相続人が最低限受け取ることが法律上保障された遺産の割合のことをいい、遺言や贈与で遺留分を侵害されている場合は、遺留分を侵害するような遺贈又は贈与を受けた人に対して、「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。

遺留分侵害額請求権の行使には期間制限がある

遺留分侵害額請求権の行使に関しては 、以下のような注意点があると久屋アヴェニュー法律事務所の服部由美弁護士は指摘します。

□遺留分権利者には範囲がある

遺留分を請求できる人（遺留分権利者）は、「兄弟姉妹以外の相続人」で、亡くなった人（被相続人）の兄弟姉妹は含まれません。

□請求できるのは金銭のみ

遺留分を取り戻す手続きは、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年施行の民法改正で「遺留分侵害額請求」に改められ、不動産などの現物ではなく「金銭」の支払いを求める（金銭で解決する）形になりました。

□遺留分を算定するための財産

遺留分を算定するための財産の額は、原則として、亡くなった人（被相続人）が相続開始時に有する財産に、贈与した財産を加え、債務を控除した額とされています。前述の民法改正で、相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものに限る等の変更がありました。

□遺留分侵害額請求権の行使には期間制限がある

相続の開始と遺留分の侵害を知った日から「１年」、または相続の開始から「10年」が経過すると遺留分侵害額請求権は行使出来なくなります。

遺留分放棄と相続放棄は異なる

「相続放棄」は、亡くなった人（被相続人）の預貯金・不動産などのプラスの財産や、借金・負債などのマイナスの財産を一切引き継がないという意思表示（申述）を家庭裁判所に行う手続きのことで、相続放棄の申述が受理されると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。また、相続放棄は相続開始前にできません。

一方、「遺留分放棄」は「遺留分」のみを手放すことで、相続開始後に相続人となることに変わりはなく、ある遺留分権利者が遺留分を放棄したからといって、他の共同相続人の相続分が増加するわけではありません。

また遺留分放棄は相続開始前でも相続開始後でも可能ですが、相続開始後に遺留分を放棄するときは家庭裁判所への手続きは不要です（相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要）。

「行使する側」、「行使される側」様々な感情が交錯

服部弁護士によると、相続開始後に遺留分の相談を受ける際、まず気をつけるのは、「時効期間」だといいます。遺留分の割合は民法で定められているので明確ですが、遺言の内容などによっては、相続財産の全容がわからないと、遺留分が侵害されているか、わからないことがあります。このような場合に相続財産の調査に手間取って「１年」という時効期間を過ぎてしまっては大変で、適宜、遺留分侵害額請求権行使の意思表示をしておく必要があるといいます。

遺留分については、遺留分侵害額請求権を「行使する側」、「行使される側」の双方から相談を受ける機会がありますが、双方ともに、長年にわたる様々な感情が交錯するといいます。

例えば…「父親と喧嘩で不仲になった後、何度も歩み寄る打診が父親からあったのに無視をし続けていたところ、遺留分を侵害するような遺言書が残される」ことや、「母親が財産は息子に全て相続させるとの遺言書を残し亡くなったところ、母親が前婚でもうけた息子（兄）から急に連絡が入り『びた一文、遺留分はまけられない』と遺留分侵害額請求をされる」ことなどが想定されるといいます。

服部弁護士は「心にとめておきたいのは、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは権利者の自由に委ねられているのですが、ひとたび行使すると、遺留分の侵害が認められる限り、その請求は認められるということです」「被相続人が自らの財産をどのように処分するかは自由ですが、民法は、被相続人と相続人の利益の調整のために、遺留分という極めて強い制度を用意しています。色々な事情が考えられるところですが、生前贈与をしたり遺言を作成したりする際には、遺留分に配慮しておく方が望ましいように思います」と話しています。

【取材先】

久屋アヴェニュー法律事務所

弁護士 服部由美