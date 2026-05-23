◆米大リーグ ブルージェイズ―パイレーツ（２２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・パイレーツ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、自己ワーストタイとなる１試合４三振を喫した。

１回表には２死三塁でグリフィンの弱いボテボテのゴロを軽快な動きでさばき、ギリギリのタイミングだったが一塁はアウト。少しでもタイミングが遅れていればセーフになって１点が入った場面で、好守を見せた。

パイレーツの先発は２３歳右腕のチャンドラー。岡本は初対戦だった。１点を追う初回２死一塁の１打席目は空振り三振。敵失で追いついた直後の３回無死二、三塁のチャンスでも空振り三振に倒れた。２点をリードした５回１死一塁の３打席目も空振り三振。７回１死一、二塁の４打席目も右腕・ローレンスの前に空振り三振を喫した。前日２１日（同２２日）の４打席目からメジャー移籍後自己ワーストの５打席連続三振、直近１１打席で９三振。安打も遠く、メジャー移籍後自己ワーストの１９打席連続無安打となった。

岡本は、１６日（同１７日）の敵地・タイガース戦で４打数無安打に終わってメジャー自己最長の１６試合連続出塁がストップ。１７日（同１８日）を休養のため欠場した。１８〜２１日（同１９〜２２日）の敵地・ヤンキース戦では１６打数１安打に終わり、９三振。３試合連続無安打で本拠地に戻ってこの日を迎えた。