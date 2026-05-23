〈「小3で出会った“26歳上の先生”と再婚」「母親と同い年じゃん。ヤバって」シングルマザーだった女性（28）が明かす、夫との3度の“偶然の再会”〉から続く

小学3年生の時に出会った26歳上の夫と、7歳、5歳、4歳、3歳、2歳になる年子5人の子どもを育てるJURIさん（28）。現在は夫とともにダンススクールの経営を担い、インフルエンサーとしても活躍する。

【画像】「母親と同い年じゃん。ヤバって」小3で出会った“26歳上の先生”と再婚したJURIさんと夫・たかひこさん

そんな“年の差夫婦”は、JURIさんが「脳みそ」、夫が「体」という独自の役割分担により、経営と家事育児を劇的に変化させたという――。



1人目を出産し、シングルマザーとなった時のJURIさん

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「子育ては妻がやるのが当たり前」という感じだった夫が今では…

――JURIさんと夫のたかひこさんは26歳差ですが、育児や夫婦関係において価値観の違いを感じることはありますか。

JURIさん（以下、JURI） 今は変わりましたけど、以前は「子育ては妻がやるのが当たり前」って感じでしたね。いわゆる亭主関白みたいな。

昭和的というより、夫の中では、“育児は妻が中心”という感覚が強かったのかもしれません。離乳食を作らないとか、子どもの病院に付き添わないとか、そういう感じでした。

――何か変わるきっかけがあったのでしょうか。

JURI 2人目を産んだ後に私が産後うつになって、本当に何もできなくなったことが大きいです。

その時、「予防接種も離乳食も何も把握してないし、出かける時も自分の準備だけで、子どもの準備は何もしないよね？」って、めちゃくちゃキレて。

当時はコロナ禍で、夫のダンススクールもあまり仕事がない状態だったのに、子どもが夜泣きしても絶対に起きなくて。

「私は仕事もして夜中まで子どもの面倒もみて、どんだけだよ！」って言い続けたら、3人目からは全部やるようになりました。

――たかひこさんが育児をするようになったことで、5人もお子さんを持とうと思えた？

JURI それはそうですね。一緒にちゃんと育児するならいいよ、とはなりましたね。

――今の家事育児の分担はどんな感じですか。

JURI 7歳、5歳、4歳、3歳、2歳の子どもたちを起こして朝食を食べさせて、幼稚園に連れていくまでは全部、夫の担当です。

夕方から夫は公民館クラス（出張レッスン）に行っていて、私は週3回、子どもたちを連れて自分のダンススクールに行っています。子どもも習っていますし、仕事も兼ねています。

子沢山・年子で良かったこと、大変だったこと

――年子で5人のお子さんを育てていますが、昔から子沢山を望んでいた？

JURI 私は2、3人かなって思ってましたけど、旦那はもともと子どもは多いほうがいいという考えで。

――計画的に年子にされたんですか。

JURI 1人目は私の連れ子で、今の夫との妊娠がきっかけで結婚して2人目ができて、3人目までは特に計画していなかったです。

夫も子どもは多いほうがいいという考えだったのもあり、私も産むなら早く産まないと今後の自分の人生があるので、4人目、5人目はあえて年子で産みました。

――年子のいいところは何かありますか？

JURI 年が近いので子どもたちだけで楽しく遊んでもらえるのはいいですね。あとは、ベビー用品を使い回せること。いちいち哺乳瓶をしまうこともなかったし、洋服もお下がりで済んでます。

金銭面でいうと、大学の無償化といった支援も受けやすいかなと思ってます。

――逆に、年子ゆえの大変さを感じる時はどんな瞬間ですか。

JURI 子どもの習い事の待ち時間ですね。上4人がピアノとかダンスの習い事をしているんですけど、その待ち時間に、1歳、2歳、3歳の子も連れて静かにしなきゃいけないのはかなり大変でした。

――子どもが多い中で、思わずヒヤッとしたエピソードはありますか？

JURI 仕事のダンスイベントに子どもたちを連れて行った時に、移動のタイミングで「あれ、全員いない？」ってなってしまったことがあって。先に車に乗っていると思い込んでしまっていたんです。

結果的には私の母親がその場に残っていて、すぐに気づいて大事には至らなかったんですけど、それ以来、ちゃんと人数を確認するようになりました。

あとは、名前を間違えるとか、子どもの名前の漢字が出てこなくて携帯で調べるとかは日常茶飯事です。

周りにどう思われても「子どもたちが幸せでいてくれることが一番」

――SNSで、「多産DV」という言葉を投げかけられたこともあるそうですが。

JURI そういうふうに見えることもあるのかな、とは思いましたし、実際に言われたこともあります。もちろん事実ではないですが、いろんな受け止め方があるのは仕方ないとも感じています。

そうした声があることも承知したうえで子どもを産んできましたし、、自分でもやっていることは“普通じゃない”とは思っているので、周りの声はあまり気にしていません。何より大事なのは、子どもたちが幸せでいることなので。

――「普通じゃない」と言えば、JURIさんがたかひこさんのダンススクールの経営に参画したことで、生徒数は2倍になり、数百万円の借金も返済できたそうですね。

JURI 本当にただ普通のことをやっただけなんですけどね。

経営の立て直しには成功したけれど夫婦仲が…

――もともと看護師をされていたということですが、経営スキルはどうやって養ったんですか。

JURI 私のおばあちゃんが飲食店をやっていて子どもの時からずっとそばで見ていたので、商売的なことっていうか、接客とか集客だったりとかは普通にずっと考えていたかもしれません。

あとは、前の夫がSNSの仕事をしていてそれを手伝ったりしていたので、SNSはそこでちょっとだけかじったというか。なので、自分はダンススクールの生徒さんたちの動画を撮って発信したり、経営を立て直すためにブランディングや広告など、集客につながることにはとにかく全力で取り組んできました。

たまたまですけど、全部ムダになってないかな（笑）。

――JURIさんが経営を立て直したことで、たかひこさんとの関係性に変化はありましたか。

JURI 私が「頭脳」というか、指示出し役で、夫が私の指示をかたちにする「体」みたいな役割分担が明確になったとは思いますけど、夫婦関係という意味で言うと、お互いの関係に少しズレが生まれてきた感じはあります。

実は最近、離婚届けを出したんです。

〈「つい1ヶ月前に離婚しました」それでも同居・5人の子育ては継続…26歳差夫婦が選んだ、“卒婚”という新しい家族のかたち〉へ続く

（小泉 なつみ）