鷹の求愛行動の詳細が、明かされた。ソフトバンク三笠杉彦GM（52）が23日、交渉解禁となったスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）との面談時のプレゼンテーションプランを明かした。

佐々木のマネジメント会社「ナイスガイ・パートナーズ」が22日に6月下旬をめどに一時帰国を検討し、昨秋ドラフトで1位指名したソフトバンクと面談する予定を発表したことに対して対応した。

「発表の通りでして。我々としては、彼がなりたい像に向かってサポートしていくスタンスで話し合っていきたい。“世界を代表する選手となる”との思いもあって、大学への進路を選んだ。球団も世界中から選手が来て、世界一を目指しているというところを話をしたい」と話した。

スケジュールが合えば、新天地となる福岡県の案内も行う予定だ。みずほペイペイドーム、筑後ファーム施設には最先端機器がそろう。「ホークス球団が掲げる“目指せ！世界一”に足りる環境、準備をしていることを伝えていきたい。要望に応じて条件面含め、魅力を伝えていきたい」と話した。

高校時代から、城島健司CBOとともに佐々木を、見てきた。追いかけてきた。「高校時代から高く評価していた。そして、大学2年目は実力を発揮できたシーズンと思う。状況や環境にアジャストする能力も高いとみています」。当然、条件提示も含めて6月のラブコールの準備に備える。