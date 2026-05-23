＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】カメラが捉えた“ただならぬ”存在感の人物

関脇・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）が前頭五枚目・正代（時津風）を押し出して勝ち越しを決めた一番で、審判を務めた元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方の背後に座る“ただならぬ”存在感の人物を中継カメラが捉え、ファンがざわつく一幕があった。

それは取組を控え、東の花道から入場し、土俵下にスタンバイした大関・霧島（音羽山）の姿をカメラが追っていた時に起こった。

霧島の左後方、二所ノ関親方の背後に座るただならぬ存在感の人物とは、日本プロ野球界のレジェンドでプロ通算251勝を挙げ、日本プロ野球名球会にも名を連ねる“内角球の魔術師”こと東尾修氏。

元横綱、現役大関、プロ野球界のレジェンドというまさかの並びにファンも騒然。「え、親方の後ろに」「画ヂカラ強すぎ」などの反響が相次いだ。

注目度の高さがうかがえる今場所は、俳優でタレントの上地雄輔をはじめ、「ととのいました！」の掛け声に続く即興なぞかけで知られるねづっちなど、多くの著名人が足を運んでいる。この日は俳優の西岡徳馬もその姿が目撃されていた。

なお十三日目の全取組を終えて、優勝争いは2敗で霧島が単独トップ、3敗で小結・若隆景（荒汐）、前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）、琴栄峰の3人が追いかける展開となった。(ABEMA／大相撲チャンネル)