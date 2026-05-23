21年6月22日にデビューした、大阪が拠点の女性アイドルグループ「脳内パステル」公式Xは22日夜、運営のmint Music ENTERTAINMENT名で文書を発表した。メンバーの、ゆいにグループ活動における契約違反が確認されたため、本人を交えた協議の結果、同日付でグループを脱退すると公表。ゆいを巡っては、男性とのLINEのやりとりの画像や、食事や寝顔の画像がX上に流出し、当該男性と交際していたとの疑惑が浮上していた。

ゆいもXを更新し「今回自分の軽率な行動で脳内パステルを脱退することになりました。脳パス加入前のことでグループに迷惑をかけてしまいすみません」と、男性との交際を暗に認めた。その上で「ファンの皆様、メンバーや関係者の皆様にご迷惑おかけしてしまい申し訳ございません。今まで応援してくれた方々、本当にありがとうございました」と謝罪した。

脳内パステルは「みんなの頭の中をパステルカラーで染めて、楽しく幸せな気持ちになってほしい」という思いが込められたグループ名で活動。今月は24日に名古屋、30、31日に沖縄でのライブ出演を予定。6月12日には、大阪市内のなんばHatchで、5周年ワンマンライブ「脳内大超戦」が予定されていた。

関西を中心に活動している女性アイドルグループを巡っては、18年から活動する「W.ダブルヴィー」が14日、メンバーのあやかについて、SNSで流れた情報に関し、グループ活動における契約違反が確認されたため脱退すると発表。あやかは、同僚のメンバーがファンと不適切な関係を持っているかのような発言もしていたLINEのやりとりの画像がSNS上に流出し、拡散されていた。

Xでは、W.ダブルヴィーも脳内パステルも、運営元は同じmint Music ENTERTAINMENTだったことから「こういう系のアイドルって基本契約違反で抜けてくよな」との失望の声が寄せられた。一方で、LINEの画像を元に真偽を問う投稿をX上で行い、拡散させたのが、同じ配信者「ライバー」だったことから、当該ライバーの所属事務所に対し「業務妨害や営業権の侵害できちんと損害賠償請求すべき 相手は訴えてこないと調子に乗ってるだけだから、何もしないのが1番よくない」と訴えるファンの声もあった。