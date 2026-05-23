思い立ったら電車さんぽ 〜Vol.1 初夏の福島でリフレッシュ旅
◆思い立ったら電車さんぽ 〜Vol.1 初夏の福島でリフレッシュ旅
目的地はひとつだけ、それ以外はのんびり気ままに。乗ったり降りたり、気になる店で休憩したり。自由な時間と体験が線路の先で待っているーー。
東京発・気ままな電車さんぽをご紹介する連載がスタート。今回は、初夏にぴったりな福島でのリフレッシュ旅をご提案。読んで心が動いたら、それはきっと旅のはじまり。さあ、東京から地続きの、幸せ旅へ出かけよう。
◆今回の旅先とテーマ「初夏の福島×リフレッシュ」
やさしい風景、あちこちに。旅のおしながきはこちら
今回は、JR東日本の旅きっぷ「どこかにビューーン！」を利用（詳細はページ下部）。東北新幹線＋福島交通飯坂線に乗って出かける、1泊2日のリフレッシュ旅へ。
【所要】片道1時間30分（東京〜福島間）
【ルート・駅】東京〜福島〜桑折・飯坂温泉
【移動料金】東北新幹線／約18,000円（往復）・飯坂電車／1日1,000円（フリーパス）
【魅力】自然や温泉・人の温かさ
■今回の路線・エリア
・東北新幹線
東京駅から新青森駅間の713.7kmを結ぶ高速鉄道路線。今回は「やまびこ」「つばさ」などを利用して福島駅まで乗車。
・飯坂電車
福島駅から飯坂温泉駅までの約9.2kmを、12駅で結ぶ。開業100年以上の歴史があり、クラシックな車体や駅舎も魅力。
・エリア
福島駅を拠点に、東北本線で半田山、飯坂電車沿線、福島駅周辺（大町）を周遊。
◆1泊2日・自由気ままな時間がはじまる
頂上までは急坂なので、滑りにくい靴で行くのがおすすめ。ショウジョウバカマ、カタクリの群生など季節の山野草にも出会える
【Day1】初夏までの絶景。863mの山頂から臨む、ハート型の湖畔に出会う
1日目は、事前に決めた目的地・桑折町の半田山自然公園へ。こちらは、標高約863mの半田山とその麓に広がる自然景観を活かした公園で、中腹にある半田沼は、山頂付近から見下ろすとハートに見えることから「ハートレイク」とも呼ばれる。
山頂へは林間駐車場から登山道を約40分。夏は農業用水として使用するため、半田沼がハート形に見えるのは初夏まで。また、半田沼のまわりには1.2kmの遊歩道があり、散策すると季節の山野草を見つける楽しみも。5月はシラネアオイ、ミズバショウなどが見ごろを迎える。この瞬間にしか出会えない景色を存分に味わって。
スポットデータ｜半田山自然公園
TEL.024-582-2126（桑折町産業振興課）
住所／福島県伊達郡桑折町南半田宮沢17
開館時間／10:00〜15:00（半田山管理センター）
アクセス／JR桑折駅から車で15分
左上から時計回りに／飯坂電車1日フリーきっぷは、飯坂温泉が1日乗り降り自由＋鯖湖湯など飯坂温泉の8つの共同浴場の入浴券付き。1,000円／曾根田駅構内の「伏見珈琲店」。飯坂電車を模したラテアートにも注目／日本最古の木造共同浴場を再現した「鯖湖湯」
【Day2 AM】足を延ばして。途中下車が楽しい半日よりみち
2日目は、沿線の住民も観光客とともに利用する、飯坂電車の1日フリーきっぷを手に入れて、気ままな電車旅へ。列車のリズムに身をまかせ、目にうつる景色や、出会いを楽しみながら、沿線をゆるやかに巡ってみよう。
・曽根田駅
クラシックな駅舎内にある伏見珈琲店は、過ぎゆく列車を眺めながらコーヒーを楽しめるスポット。隣駅は、展覧会開催時は多くの人で賑わう美術館図書館前駅。信夫山（しのぶやま）へのハイキングルートもあり、展望台からは福島市内が見渡せて、清々しい気分に。
・飯坂温泉駅
飯坂電車終点。奥州3名湯と称えられる温泉地で、温泉旅館のほか、8つの共同浴場と4つの足湯がある。情緒あふれる温泉街には、和菓子店やカフェといった店も多く、のんびりと散策するのも楽しい。
スポットデータ｜飯坂電車沿線
＜曽根田駅〜美術館図書館前駅周辺＞
伏見珈琲店／カフェ
TEL.024-502-2795
住所／福島県福島市曽根田町3-38
営業時間／11:00〜19:00（LO18:30）※金・土〜20:00（19:30LO）
定休日／水
アクセス／曽根田駅すぐ
Instagram
※その他おすすめスポット
Curry and Spice dishes 笑夢／カレー
TEL.050-8888-1947
住所／福島県福島市森合西養山1
営業時間／11:00〜17:00（16:30LO）
定休日／月
アクセス／美術館図書館前駅より徒歩7分
Instagram
＜飯坂温泉駅周辺＞
鯖湖湯（さばこゆ）／共同浴場
TEL.024-542-5223
住所／福島県福島市飯坂町湯沢32
営業時間／6:00〜21:00（最終入館20:40）
定休日／月
入場料／400円
アクセス／飯坂温泉駅より徒歩6分
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※その他おすすめスポット
一味庵／和菓子
TEL.024-542-4591
住所／福島県福島市飯坂町馬場14
営業時間／8:00〜18:00
定休日／木
アクセス／飯坂温泉駅より徒歩8分
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カフェひらなが／カフェ
TEL.024-502-2358
住所／福島県福島市飯坂町湯町28 安斉アパート2F
営業時間／8:00〜17:00（16:30LO）、10〜3月 9:00〜 ※水曜は女性入店限定日
定休日／火・木
アクセス／飯坂温泉駅より徒歩7分
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上／「ぜひ会いに来てください！」（左）食堂ヒトト・佐藤由佳さん（中央）cafe nei・中村匠汰さん&雅美さん（右）OPTICAL YABUUCHI・藪内義久さん 右／顔の見える生産者による季節の野菜を主役に月替わりの定食を提供する「食堂ヒトト」左／1982年創業の老舗アパレルショップ「pick and barns」
【Day2 PM】発着駅・福島駅周辺で地元気分でのんびりおさんぽ
旅のラストは、福島駅から徒歩15分の大町エリアへ。
「ここにおもしろい街をつくりたい」。そんな思いで向かい合わせのビル2つをリノベーションしてできた「ニューヤブウチビル」「ノノトリビル」。オーナーである「OPTICAL YABUUCHI」代表藪内義久さんの思いに共鳴したカフェ、雑貨店、カフェ、食堂、書店などが集まり、それぞれの世界観を発信中。
お茶をしたり、かわいい雑貨のおみやげを探したり、地元の人と話をしたり。最後まで充実した旅になるはず。
スポットデータ｜大町エリア
大町エリアへのアクセス／すべて福島駅より徒歩約12分
＜ニューヤブウチビル＞
食堂ヒトト／レストラン
TEL.024-573-0245
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル3階
営業時間／11:30〜14:30（14:00LO）
定休日／火・水
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OPTICAL YABUUCHI／眼鏡・雑貨店
TEL.024-522-2659
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル1階
営業時間／10:00〜19:00、日〜18:00
定休日／火、第一第三水
Instagram
※編集部おすすめスポット
OOMACHIGALLERY／ギャラリー
電話非公開
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル3階
営業時間・定休日／展覧会に準ずる
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本と喫茶 コトウ／書店・雑貨店
電話非公開
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル2階
営業時間／12:00〜19:00（18:30LO）
定休日／火
Instagram
＜ノノトリビル＋周辺＞
cafe nei／カフェ
電話非公開
住所／福島県福島市上町2-5ノノトリビル101
営業時間／11:00〜19:00（18:30LO）、〜18:00（17:30LO）
定休日／火・水、そのほか不定
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pick and barns／洋服店
TEL.024-521-2188
住所／福島県福島市大町9-16
営業時間／10:30〜19:00
定休日／火
Instagram
※編集部おすすめスポット
LAPEL／洋服店
TEL.024-529-6658
住所／福島県福島市上町2-5 ノノトリビル202号室
営業時間／11:00〜19:00
定休日／火
Instagram
◆
目的地はひとつだけ、それ以外はのんびり気ままに。乗ったり降りたり、気になる店で休憩したり。自由な時間と体験が線路の先で待っているーー。
東京発・気ままな電車さんぽをご紹介する連載がスタート。今回は、初夏にぴったりな福島でのリフレッシュ旅をご提案。読んで心が動いたら、それはきっと旅のはじまり。さあ、東京から地続きの、幸せ旅へ出かけよう。
やさしい風景、あちこちに。旅のおしながきはこちら
今回は、JR東日本の旅きっぷ「どこかにビューーン！」を利用（詳細はページ下部）。東北新幹線＋福島交通飯坂線に乗って出かける、1泊2日のリフレッシュ旅へ。
【所要】片道1時間30分（東京〜福島間）
【ルート・駅】東京〜福島〜桑折・飯坂温泉
【移動料金】東北新幹線／約18,000円（往復）・飯坂電車／1日1,000円（フリーパス）
【魅力】自然や温泉・人の温かさ
■今回の路線・エリア
・東北新幹線
東京駅から新青森駅間の713.7kmを結ぶ高速鉄道路線。今回は「やまびこ」「つばさ」などを利用して福島駅まで乗車。
・飯坂電車
福島駅から飯坂温泉駅までの約9.2kmを、12駅で結ぶ。開業100年以上の歴史があり、クラシックな車体や駅舎も魅力。
・エリア
福島駅を拠点に、東北本線で半田山、飯坂電車沿線、福島駅周辺（大町）を周遊。
◆1泊2日・自由気ままな時間がはじまる
頂上までは急坂なので、滑りにくい靴で行くのがおすすめ。ショウジョウバカマ、カタクリの群生など季節の山野草にも出会える
【Day1】初夏までの絶景。863mの山頂から臨む、ハート型の湖畔に出会う
1日目は、事前に決めた目的地・桑折町の半田山自然公園へ。こちらは、標高約863mの半田山とその麓に広がる自然景観を活かした公園で、中腹にある半田沼は、山頂付近から見下ろすとハートに見えることから「ハートレイク」とも呼ばれる。
山頂へは林間駐車場から登山道を約40分。夏は農業用水として使用するため、半田沼がハート形に見えるのは初夏まで。また、半田沼のまわりには1.2kmの遊歩道があり、散策すると季節の山野草を見つける楽しみも。5月はシラネアオイ、ミズバショウなどが見ごろを迎える。この瞬間にしか出会えない景色を存分に味わって。
スポットデータ｜半田山自然公園
TEL.024-582-2126（桑折町産業振興課）
住所／福島県伊達郡桑折町南半田宮沢17
開館時間／10:00〜15:00（半田山管理センター）
アクセス／JR桑折駅から車で15分
左上から時計回りに／飯坂電車1日フリーきっぷは、飯坂温泉が1日乗り降り自由＋鯖湖湯など飯坂温泉の8つの共同浴場の入浴券付き。1,000円／曾根田駅構内の「伏見珈琲店」。飯坂電車を模したラテアートにも注目／日本最古の木造共同浴場を再現した「鯖湖湯」
【Day2 AM】足を延ばして。途中下車が楽しい半日よりみち
2日目は、沿線の住民も観光客とともに利用する、飯坂電車の1日フリーきっぷを手に入れて、気ままな電車旅へ。列車のリズムに身をまかせ、目にうつる景色や、出会いを楽しみながら、沿線をゆるやかに巡ってみよう。
・曽根田駅
クラシックな駅舎内にある伏見珈琲店は、過ぎゆく列車を眺めながらコーヒーを楽しめるスポット。隣駅は、展覧会開催時は多くの人で賑わう美術館図書館前駅。信夫山（しのぶやま）へのハイキングルートもあり、展望台からは福島市内が見渡せて、清々しい気分に。
・飯坂温泉駅
飯坂電車終点。奥州3名湯と称えられる温泉地で、温泉旅館のほか、8つの共同浴場と4つの足湯がある。情緒あふれる温泉街には、和菓子店やカフェといった店も多く、のんびりと散策するのも楽しい。
スポットデータ｜飯坂電車沿線
＜曽根田駅〜美術館図書館前駅周辺＞
伏見珈琲店／カフェ
TEL.024-502-2795
住所／福島県福島市曽根田町3-38
営業時間／11:00〜19:00（LO18:30）※金・土〜20:00（19:30LO）
定休日／水
アクセス／曽根田駅すぐ
※その他おすすめスポット
Curry and Spice dishes 笑夢／カレー
TEL.050-8888-1947
住所／福島県福島市森合西養山1
営業時間／11:00〜17:00（16:30LO）
定休日／月
アクセス／美術館図書館前駅より徒歩7分
＜飯坂温泉駅周辺＞
鯖湖湯（さばこゆ）／共同浴場
TEL.024-542-5223
住所／福島県福島市飯坂町湯沢32
営業時間／6:00〜21:00（最終入館20:40）
定休日／月
入場料／400円
アクセス／飯坂温泉駅より徒歩6分
※その他おすすめスポット
一味庵／和菓子
TEL.024-542-4591
住所／福島県福島市飯坂町馬場14
営業時間／8:00〜18:00
定休日／木
アクセス／飯坂温泉駅より徒歩8分
カフェひらなが／カフェ
TEL.024-502-2358
住所／福島県福島市飯坂町湯町28 安斉アパート2F
営業時間／8:00〜17:00（16:30LO）、10〜3月 9:00〜 ※水曜は女性入店限定日
定休日／火・木
アクセス／飯坂温泉駅より徒歩7分
上／「ぜひ会いに来てください！」（左）食堂ヒトト・佐藤由佳さん（中央）cafe nei・中村匠汰さん&雅美さん（右）OPTICAL YABUUCHI・藪内義久さん 右／顔の見える生産者による季節の野菜を主役に月替わりの定食を提供する「食堂ヒトト」左／1982年創業の老舗アパレルショップ「pick and barns」
【Day2 PM】発着駅・福島駅周辺で地元気分でのんびりおさんぽ
旅のラストは、福島駅から徒歩15分の大町エリアへ。
「ここにおもしろい街をつくりたい」。そんな思いで向かい合わせのビル2つをリノベーションしてできた「ニューヤブウチビル」「ノノトリビル」。オーナーである「OPTICAL YABUUCHI」代表藪内義久さんの思いに共鳴したカフェ、雑貨店、カフェ、食堂、書店などが集まり、それぞれの世界観を発信中。
お茶をしたり、かわいい雑貨のおみやげを探したり、地元の人と話をしたり。最後まで充実した旅になるはず。
スポットデータ｜大町エリア
大町エリアへのアクセス／すべて福島駅より徒歩約12分
＜ニューヤブウチビル＞
食堂ヒトト／レストラン
TEL.024-573-0245
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル3階
営業時間／11:30〜14:30（14:00LO）
定休日／火・水
OPTICAL YABUUCHI／眼鏡・雑貨店
TEL.024-522-2659
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル1階
営業時間／10:00〜19:00、日〜18:00
定休日／火、第一第三水
※編集部おすすめスポット
OOMACHIGALLERY／ギャラリー
電話非公開
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル3階
営業時間・定休日／展覧会に準ずる
本と喫茶 コトウ／書店・雑貨店
電話非公開
住所／福島県福島市大町9-21 ニューヤブウチビル2階
営業時間／12:00〜19:00（18:30LO）
定休日／火
＜ノノトリビル＋周辺＞
cafe nei／カフェ
電話非公開
住所／福島県福島市上町2-5ノノトリビル101
営業時間／11:00〜19:00（18:30LO）、〜18:00（17:30LO）
定休日／火・水、そのほか不定
pick and barns／洋服店
TEL.024-521-2188
住所／福島県福島市大町9-16
営業時間／10:30〜19:00
定休日／火
※編集部おすすめスポット
LAPEL／洋服店
TEL.024-529-6658
住所／福島県福島市上町2-5 ノノトリビル202号室
営業時間／11:00〜19:00
定休日／火
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