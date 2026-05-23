ウェスティンホテル東京のマンゴー&メロンアフタヌーンティー。平日と週末でスタイルの異なる2種類が登場
◆ウェスティンホテル東京のマンゴー&メロンアフタヌーンティー。平日と週末でスタイルの異なる2種類が登場
ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」で、マンゴーとメロンが主役のアフタヌーンティーを開催。今回は平日と週末でスタイルが変わる2種類を用意。2026年7月1日（水）から8月31日（月）の平日限定アフタヌーンティーは涼やかなガラスプレート、7月4日（土）から8月30日（日）の土日祝限定は華やかな3段スタンドで提供される。夏の陽光が射し込む開放的な空間で、みずみずしい夏の果実を存分に堪能して。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」で、マンゴーとメロンのアフタヌーンティーを開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）。平日と週末で提供スタイルやメニューが異なる
・土日祝限定のアフタヌーンティーは3段スタンドで提供。メロンのブランマンジェやマンゴームースなど、旬のフルーツがスタンドを彩る
・土日祝は夏野菜を使ったセイボリーや限定フレーバーのスコーンが登場
・平日は涼しげなガラスプレートに、マンゴープリンやメロンとパイナップルのサラダなどが並ぶ
・平日のセイボリーはハモンセラーノを使ったクロワッサンサンドなど
◆土日祝限定のアフタヌーンティーは3段のティースタンドで提供
きらめく夏の果実を贅沢に。土日祝限定の華やかな3段スタンド
ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて、マンゴーとメロンが主役のアフタヌーンティーが期間限定でスタート。
2026年7月4日（土）から8月30日（日）までの土・日・祝休日限定で登場するのは、3段のティースタンドが華やかな「マンゴー＆メロン アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”」。
豊かな果汁があふれる赤肉メロンや芳醇な味わいのマンゴー、優雅な余韻を残すライチなど、選りすぐりのフルーツを贅沢に使ったスイーツが並ぶ。
当日の朝に焼きあげられる特別なスコーンや、16種類のフリーフロードリンクとともに、心躍る夏の休日を楽しんで。
香り高いフルーツが主役。こだわりが詰まった上段・中段のスイーツ
スタンドの上段には、メロンの芳醇な香りを閉じ込めたブランマンジェにみずみずしい赤肉メロンと爽やかなジュレを重ねた「赤肉メロンのブランマンジェ エルダーフラワーのジュレ」や、口溶けなめらかなマンゴームースに軽やかなパイ生地を添えた「バニラフラン マンゴームース」のほか、「メロンのグラスショートケーキ」「マンゴーとチョコレートのタルト」がラインナップ。
続く中段には、伝統の「ウェスティンシュークリーム」をはじめ、ライチソースがアクセントの「クレームアンジュ メロンとブルーベリー」、「レモンマカロン」「マンゴー風味のチーズケーキ」が並び、果実の魅力を心ゆくまで堪能できる。
夏の味覚を味わうセイボリーと、焼きたての限定スコーン
下段のセイボリーには、夏野菜の甘みと酸味を活かしたソースが印象的な「チーズキッシュ 夏野菜のピペラード」をはじめ、「スモークサーモンのミニドッグ」「冷製スイートコーンのブルーテ 焼きトウモロコシ」「パテドカンパーニュ ブリオッシュ」と、充実の品々。
さらに、当日の朝に作られるアフタヌーンティー限定のスコーンは、ヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりの生地。プレーンと、マンゴーの香りにアプリコットを合わせた特別なフレーバーの2種類を、クロテットクリーム、蜂蜜、フルーツジャムと一緒にお好みのスタイルで味わって。
◆涼しげなガラスプレートに美しく並ぶ平日限定のアフタヌーンティーセット
平日のご褒美に。涼やかなガラスプレートで楽しむ優雅なひととき
2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの平日限定で用意されるのは、「マンゴー＆メロン ウィークデイ アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”」。
こちらは、素材の味わいを大切に仕上げられたスイーツや洗練されたセイボリーを、涼しげなオリジナルガラスプレートに並べて提供されるスタイル。
窓の外に広がる陽光あふれるガーデンを背景に、涼やかで優雅な午後のひとときを過ごしてみては。
ガラスプレートを彩る、みずみずしいデザートと洗練されたセイボリー
平日のデザートプレートには、ココナッツのやさしい風味にオレンジの爽やかさをプラスした「マンゴープリン」や、果汁あふれるメロンとパイナップルになめらかなフロマージュブランを合わせた「赤肉メロンとパイナップルのサラダ フロマージュブランのクリーム」など、夏らしさ満載の5品が勢揃い。
セイボリーには「ハモンセラーノとセミドライイチジクのクロワッサンサンド」や「マンゴーとサスティナブルシュリンプのタルタル, サワークリーム」など、素材を活かした洗練されたメニューが並び、贅沢な気分を満喫できる。
ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」で、マンゴーとメロンが主役のアフタヌーンティーを開催。今回は平日と週末でスタイルが変わる2種類を用意。2026年7月1日（水）から8月31日（月）の平日限定アフタヌーンティーは涼やかなガラスプレート、7月4日（土）から8月30日（日）の土日祝限定は華やかな3段スタンドで提供される。夏の陽光が射し込む開放的な空間で、みずみずしい夏の果実を存分に堪能して。
・ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」で、マンゴーとメロンのアフタヌーンティーを開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）。平日と週末で提供スタイルやメニューが異なる
・土日祝限定のアフタヌーンティーは3段スタンドで提供。メロンのブランマンジェやマンゴームースなど、旬のフルーツがスタンドを彩る
・土日祝は夏野菜を使ったセイボリーや限定フレーバーのスコーンが登場
・平日は涼しげなガラスプレートに、マンゴープリンやメロンとパイナップルのサラダなどが並ぶ
・平日のセイボリーはハモンセラーノを使ったクロワッサンサンドなど
◆土日祝限定のアフタヌーンティーは3段のティースタンドで提供
きらめく夏の果実を贅沢に。土日祝限定の華やかな3段スタンド
ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて、マンゴーとメロンが主役のアフタヌーンティーが期間限定でスタート。
2026年7月4日（土）から8月30日（日）までの土・日・祝休日限定で登場するのは、3段のティースタンドが華やかな「マンゴー＆メロン アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”」。
豊かな果汁があふれる赤肉メロンや芳醇な味わいのマンゴー、優雅な余韻を残すライチなど、選りすぐりのフルーツを贅沢に使ったスイーツが並ぶ。
当日の朝に焼きあげられる特別なスコーンや、16種類のフリーフロードリンクとともに、心躍る夏の休日を楽しんで。
香り高いフルーツが主役。こだわりが詰まった上段・中段のスイーツ
スタンドの上段には、メロンの芳醇な香りを閉じ込めたブランマンジェにみずみずしい赤肉メロンと爽やかなジュレを重ねた「赤肉メロンのブランマンジェ エルダーフラワーのジュレ」や、口溶けなめらかなマンゴームースに軽やかなパイ生地を添えた「バニラフラン マンゴームース」のほか、「メロンのグラスショートケーキ」「マンゴーとチョコレートのタルト」がラインナップ。
続く中段には、伝統の「ウェスティンシュークリーム」をはじめ、ライチソースがアクセントの「クレームアンジュ メロンとブルーベリー」、「レモンマカロン」「マンゴー風味のチーズケーキ」が並び、果実の魅力を心ゆくまで堪能できる。
夏の味覚を味わうセイボリーと、焼きたての限定スコーン
下段のセイボリーには、夏野菜の甘みと酸味を活かしたソースが印象的な「チーズキッシュ 夏野菜のピペラード」をはじめ、「スモークサーモンのミニドッグ」「冷製スイートコーンのブルーテ 焼きトウモロコシ」「パテドカンパーニュ ブリオッシュ」と、充実の品々。
さらに、当日の朝に作られるアフタヌーンティー限定のスコーンは、ヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりの生地。プレーンと、マンゴーの香りにアプリコットを合わせた特別なフレーバーの2種類を、クロテットクリーム、蜂蜜、フルーツジャムと一緒にお好みのスタイルで味わって。
◆涼しげなガラスプレートに美しく並ぶ平日限定のアフタヌーンティーセット
平日のご褒美に。涼やかなガラスプレートで楽しむ優雅なひととき
2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの平日限定で用意されるのは、「マンゴー＆メロン ウィークデイ アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”」。
こちらは、素材の味わいを大切に仕上げられたスイーツや洗練されたセイボリーを、涼しげなオリジナルガラスプレートに並べて提供されるスタイル。
窓の外に広がる陽光あふれるガーデンを背景に、涼やかで優雅な午後のひとときを過ごしてみては。
ガラスプレートを彩る、みずみずしいデザートと洗練されたセイボリー
平日のデザートプレートには、ココナッツのやさしい風味にオレンジの爽やかさをプラスした「マンゴープリン」や、果汁あふれるメロンとパイナップルになめらかなフロマージュブランを合わせた「赤肉メロンとパイナップルのサラダ フロマージュブランのクリーム」など、夏らしさ満載の5品が勢揃い。
セイボリーには「ハモンセラーノとセミドライイチジクのクロワッサンサンド」や「マンゴーとサスティナブルシュリンプのタルタル, サワークリーム」など、素材を活かした洗練されたメニューが並び、贅沢な気分を満喫できる。