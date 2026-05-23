今季躍進のRCランスが27年ぶりタイトル！ ニースを下してフランス杯初優勝
クープ・ドゥ・フランス（フランス杯）決勝が22日に行われ、RCランスがニースを下して大会初制覇を果たした。
RCランスは24分にフロリアン・トヴァンが先制点を挙げると、41分にはコーナーキックからオドソンヌ・エドゥアールがヘディングシュートを叩き込んでリードを広げる。前半アディショナルタイムに1点を返されたが、77分にアブダラ・ディポ・シマの得点でニースを突き放し、3−1で勝利した。
RCランスは4度目のフランス杯決勝で初優勝となり、黄金期の1998−99シーズンに獲得したクープ・ドゥ・ラ・リーグ（リーグ杯）以来、27年ぶりのメジャータイトル獲得となった。
トヴァンやエドゥアールのほかにもGKロビン・リセール、DFマラング・サール、FWアラン・サン・マクシマンら実力者を揃えた今季は躍進の1年に。リーグ・アンでも最終盤までパリ・サンジェルマン（PSG）との優勝争いを演じ、来季は3シーズンぶり4度目のチャンピオンズリーグ出場となる。
RCランスは24分にフロリアン・トヴァンが先制点を挙げると、41分にはコーナーキックからオドソンヌ・エドゥアールがヘディングシュートを叩き込んでリードを広げる。前半アディショナルタイムに1点を返されたが、77分にアブダラ・ディポ・シマの得点でニースを突き放し、3−1で勝利した。
トヴァンやエドゥアールのほかにもGKロビン・リセール、DFマラング・サール、FWアラン・サン・マクシマンら実力者を揃えた今季は躍進の1年に。リーグ・アンでも最終盤までパリ・サンジェルマン（PSG）との優勝争いを演じ、来季は3シーズンぶり4度目のチャンピオンズリーグ出場となる。