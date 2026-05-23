元HKT48メンバー「ひとりごはん」梅肉添えたそうめん公開「暑い日にぴったり」「具沢山でヘルシー」の声
【モデルプレス＝2026/05/23】元HKT48でタレントの朝長美桜が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。さっぱりとした料理を公開した。
【写真】28歳元48メンバー「ひとりごはん」薬味たっぷりそうめん公開
朝長は「大葉を買った記憶なのに無くなってた 今日はさっぱりそうめん」とつづり、料理の写真を投稿。刻んだきゅうりやみょうが、もずく、梅肉などの具材をそうめんの上にたっぷりとトッピングした華やかな仕上がりとなっている。同投稿には「ひとりごはん」と自らコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「暑い日にぴったり」「盛り付けがおしゃれすぎ」「めちゃくちゃ美味しそう」「具沢山でヘルシー」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元48メンバー「ひとりごはん」薬味たっぷりそうめん公開
◆朝長美桜“ひとりごはん”披露
朝長は「大葉を買った記憶なのに無くなってた 今日はさっぱりそうめん」とつづり、料理の写真を投稿。刻んだきゅうりやみょうが、もずく、梅肉などの具材をそうめんの上にたっぷりとトッピングした華やかな仕上がりとなっている。同投稿には「ひとりごはん」と自らコメントを添えている。
◆朝長美桜の投稿に「暑い日にぴったり」の声
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「暑い日にぴったり」「盛り付けがおしゃれすぎ」「めちゃくちゃ美味しそう」「具沢山でヘルシー」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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