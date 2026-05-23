MAX・REINA「学校行事お弁当」公開「ボリュームあって満足度高い」「彩りも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/23】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもへの手作り弁当を公開した。
【写真】48歳歌手「彩りも綺麗」ハンバーグにウインナー…子どもへの弁当公開
REINAは「チビ助学校行事お弁当 初めての電車移動でワクワク」と記し、子どものために作ったお弁当の写真を投稿。黒ごまを散らした白ごはん、ソースがついた存在感のあるハンバーグ、斜めに切り込みを入れたウインナー、にんじんしりしり、カニクリームコロッケとブロッコリーを彩りよく詰め、パイナップルを添えたボリューム感のあるお弁当を披露している。「昨日仕事中にチビ助から電話があり『ハンバーグが良い！』の連絡があったけど、ママは予想してたさ〜！！」と明かしつつ「好き嫌いが多いから結局ワンパターン」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「子どもが喜びそうなおかずばかり」「どれも美味しそう」「ボリュームあって満足度高い」「食べたいものを電話してくるお子さんが可愛すぎる」「彩りも綺麗」などの声が上がっている。
REINAは2011年5月16日に一般男性と入籍し、同年11月に第1子の長男が誕生。2013年2月に第2子の長女、15年2月に第3子の次男を出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌手「彩りも綺麗」ハンバーグにウインナー…子どもへの弁当公開
◆REINA、子どもの学校行事弁当披露
REINAは「チビ助学校行事お弁当 初めての電車移動でワクワク」と記し、子どものために作ったお弁当の写真を投稿。黒ごまを散らした白ごはん、ソースがついた存在感のあるハンバーグ、斜めに切り込みを入れたウインナー、にんじんしりしり、カニクリームコロッケとブロッコリーを彩りよく詰め、パイナップルを添えたボリューム感のあるお弁当を披露している。「昨日仕事中にチビ助から電話があり『ハンバーグが良い！』の連絡があったけど、ママは予想してたさ〜！！」と明かしつつ「好き嫌いが多いから結局ワンパターン」とつづっている。
◆REINAの投稿に「ボリュームあって満足度高い」の声
この投稿に、ファンからは「子どもが喜びそうなおかずばかり」「どれも美味しそう」「ボリュームあって満足度高い」「食べたいものを電話してくるお子さんが可愛すぎる」「彩りも綺麗」などの声が上がっている。
REINAは2011年5月16日に一般男性と入籍し、同年11月に第1子の長男が誕生。2013年2月に第2子の長女、15年2月に第3子の次男を出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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