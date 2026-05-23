有名女優「忙しくてバタバタ」朝食公開「しっかり栄養とれそう」「嬉しいメニュー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】俳優の秋野暢子が5月22日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「見習いたい」ロールパンなど栄養ばっちり朝食披露
秋野は「今朝はちょっと忙しくてバタバタと朝ご飯です。なのでちょっと手抜きです」と添え、食卓の様子を投稿。「でも、一応タンパク質とビタミン等 栄養は考えてパクパクです」と記し、具材がのったロールパン、スープ、ブルーベリーを添えたヨーグルト、バナナ、市販のアイスタイプの栄養補助食品やドリンクなどが並ぶ健康的な朝ご飯を披露している。「今日は、凄く寒いですね。気をつけましょう」と呼びかけ、「良い日なりますように」（※原文ママ）とつづっている。
この投稿は「しっかり栄養とれそう」「スープとパンの組み合わせが最高」「健康への意識が素晴らしい」「見習いたい」「これは嬉しいメニュー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】69歳ベテラン女優「見習いたい」ロールパンなど栄養ばっちり朝食披露
◆秋野暢子、忙しい日の朝食披露
秋野は「今朝はちょっと忙しくてバタバタと朝ご飯です。なのでちょっと手抜きです」と添え、食卓の様子を投稿。「でも、一応タンパク質とビタミン等 栄養は考えてパクパクです」と記し、具材がのったロールパン、スープ、ブルーベリーを添えたヨーグルト、バナナ、市販のアイスタイプの栄養補助食品やドリンクなどが並ぶ健康的な朝ご飯を披露している。「今日は、凄く寒いですね。気をつけましょう」と呼びかけ、「良い日なりますように」（※原文ママ）とつづっている。
◆秋野暢子の投稿に「しっかり栄養とれそう」と反響
この投稿は「しっかり栄養とれそう」「スープとパンの組み合わせが最高」「健康への意識が素晴らしい」「見習いたい」「これは嬉しいメニュー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】