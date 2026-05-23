Snow Man佐久間大介、運転姿＆街中ショットに反響相次ぐ「彼氏感すごい」「オーラ全開」
【モデルプレス＝2026/05/23】Snow Manの佐久間大介が5月22日、自身のInstagramを更新。プライベートの旅行ショットを公開し、話題となっている。
【写真】スノメンバー「彼氏感すごい」運転姿話題
佐久間は「 群馬〜長野」「少し前に、親友の太郎とヒトデマンと三人で行ってきた 美味しい物いっぱい食べれたし！！！ のんびり観光して、二郎食べて、サウナも入って最高でした」とつづり、自身のSNSにたびたび登場する友人たちと旅行したことを報告。自然豊かな観光地や街中を歩く様子や自動車を運転している様子を多数の写真や動画で披露している。
この投稿には「彼氏感すごい」「オーラ全開」「自然体の写真嬉しい」「お友達写真撮るのが上手すぎる」「プライベートとは思えぬカッコよさ」「変装してないのに驚き」「運転中の横顔がクール」「楽しそうな笑顔にこっちまで楽しくなってくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「彼氏感すごい」運転姿話題
◆佐久間大介、街歩き＆運転中ショット公開
佐久間は「 群馬〜長野」「少し前に、親友の太郎とヒトデマンと三人で行ってきた 美味しい物いっぱい食べれたし！！！ のんびり観光して、二郎食べて、サウナも入って最高でした」とつづり、自身のSNSにたびたび登場する友人たちと旅行したことを報告。自然豊かな観光地や街中を歩く様子や自動車を運転している様子を多数の写真や動画で披露している。
◆佐久間大介のプラベショットに投稿
この投稿には「彼氏感すごい」「オーラ全開」「自然体の写真嬉しい」「お友達写真撮るのが上手すぎる」「プライベートとは思えぬカッコよさ」「変装してないのに驚き」「運転中の横顔がクール」「楽しそうな笑顔にこっちまで楽しくなってくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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