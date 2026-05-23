◆米大リーグ レッドソックス―ツインズ（２２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ツインズのバイロン・バクストン外野手（３２）が２２日（日本時間２３日）、敵地・レッドソックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３点を追う７回１死一塁の４打席目に、中堅へ１６号２ランを放った。

バクストンは昨季自身初の３０発以上となる３５本塁打を放つと、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）には米国代表の一員として出場。今季もここまで順調なペースで本塁打を積み重ねている。

ア・リーグ本塁打王争いが、早くも激しくなってきた。この時点で単独トップは１７本のホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）。メジャー１年目ながら日本人選手として意地を見せて堂々のトップに立っている。前日２１日（同２２日）終了時点で１本差の１６本で追っていたのがジャッジ、ライスのヤンキースコンビ。１本差の１６本にバクストンも加わり、３人が１本差で追っている。アルバレス（アストロズ）も１５本塁打で２本差に迫っており、今後も目が離せなさそうだ。