史上7人目の日本タイトル4冠へ 9年ぶり出場の小平智が4打差追う「優勝を狙える位置にいきたい」
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞年間4試合ある日本タイトルの初戦「日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ」が行われている。4大会すべてを制すれば“キャリアグランドスラム”という偉業達成となる。
【写真】若い！ 小平智、メジャー初Vの瞬間
2017年大会以来9年ぶりに出場する小平智は、トータル8アンダー・10位タイで決勝ラウンドに進んだ。ツアー通算8勝のうち、初優勝だった「日本ゴルフツアー選手権 Shishido Hills」（13年）、「日本オープン」（15年）、「ゴルフ日本シリーズJTカップ」（18年）と日本タイトル3冠。偉業達成へリーチをかけている。38位で迎えた2日目は、6バーディ・ボギーなしの「66」をマークした。しかし表情は冴えず、「きのうもきょうもロング（パー5）で1つもバーディが取れていない」と肩を落とした。この日は天候が目まぐるしく変化した。午前は曇り時々雨、午後は一転して快晴に。午前組だった小平は、パー5のプレー中に雨や強風に見舞われたという。「きょうはいきなり雨が降ってきたり、後半のスタートでいきなり強い風が吹いて真っ暗になったり。全体的に調子は悪くないけれど、ロングを取りこぼしている印象しかない。いいゴルフをしているけれど、もったいないと感じています」と、苦笑いを見せながら振り返った。狭いフェアウェイに約100ミリの深いラフ、タテ幅25ヤード前後の小さなグリーンという難コース。それでも「ラフからでも止まるところ、ピンを狙いやすいところ、ラフが浅いところを調べて、そこに外すことができている。マネジメントがしっかりできています」と、ボギーなしで6バーディを奪った要因を明かした。日本タイトル4冠への思いは「あります」ときっぱり。「そんなチャンスを1回でものにできていたら苦労していないと思いますけど、いい位置にいるので、最終日に優勝を狙える位置にいきたいと思います」と闘志を燃やす。首位と4打差から逆転を狙う。これまでに日本タイトル4冠を達成しているのは、村上隆、青木功、中嶋常幸、尾崎将司、尾崎直道、片山晋呉の6人。小平と、20位につける蝉川泰果は史上7人目の快挙に挑む。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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