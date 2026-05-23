平田憲聖が5差2位で決勝へ「スコアを伸ばせてよかった」 シウー『60』で単独首位
＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン 2日目◇22日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞メジャー「全米プロ」翌週の米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。ロースコアでの争いとなるなか、キム・シウー（韓国）が「60」をたたき出し、トータル18アンダーで単独首位に浮上した。
〈写真〉平田憲聖は軸ブレしない“イマドキ”スイング
6バーディ・ボギーなしの「65」をマークした平田憲聖は、昨年覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）らと並び、トータル13アンダー・2位タイにつけた。4位から出た平田は、前半インコースで4バーディ。後半アウトコースは、軽いドローボールでピンハイ1.2メートルにつけた“会心”の4番パー3（150ヤード）、さらに2オンした9番パー5でバーディを奪った。「前半はうまく伸ばせてよかったけれど、後半でもうちょっとチャンスを多く作ってもう少し伸ばせたら、最高の2日目になった。でも、スコアを伸ばせてよかった」と振り返った。久常涼は5バーディ・2ボギーの「68」と伸ばし合いの流れに乗り切れず、トータル7アンダー・51位タイに後退して決勝ラウンドへ進んだ。中島啓太は「69」でトータル3アンダー・95位タイ、金谷拓実は「72」でトータルイーブンパー・124位タイとし、ともに予選落ちを喫した。賞金総額は1030万ドル（約16億3800万円）。優勝者には185万4000ドル（約2億9400万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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