トルコの前副大統領で国民議会外交委員長のフアット・オクタイ氏が２２日、訪日に合わせて駐日トルコ大使館で読売新聞などのインタビューに応じた。

ホルムズ海峡の事実上封鎖で原油が高止まりする状況を受け、「ホルムズ海峡を通過せずにエネルギーを供給できるパイプライン構想がある」と明かした。

オクタイ氏は、世界のエネルギー安全保障にトルコが貢献する準備があると強調した。パイプライン構想はトルコが主導し、「ペルシャ湾からイラクを経由し、トルコまで到達するものだ」と話した。中央アジアのトルクメニスタンやカザフスタンからカスピ海を経由し、トルコに届くパイプライン構想もあるという。実現すれば、「トルコは世界のエネルギー供給の拠点になれる」と訴えた。

米イスラエルのイラン攻撃や、イランによる湾岸諸国の民間施設に対する報復攻撃については、「国際法の観点から容認できない」と双方を非難した。中東地域が不安定化する現状を「国際社会が機能不全に陥っている結果だ」とし、「地域大国としてトルコが中東の秩序回復に向けた役割を果たす」と主張。トルコは米イランの停戦協議を仲介するパキスタンに協力しているとして、「短期的な停戦や持続可能な平和構築に向けて外交努力を重ねている」と述べた。

パレスチナ自治区ガザやレバノンといった周辺国・地域で戦線を拡大するイスラエルについては、「西側諸国が無条件に（イスラエルを）支援してきた結果だ」と西側諸国を念頭に不満を示した。

トルコとイスラエルの関係は急速に悪化しており、イスラエルの元首相は「トルコは次のイランだ」と挑発している。オクタイ氏は、イスラエルの外交姿勢が変化しない限り、「中東の秩序は回復しない」と述べた。

中東地域の安定に向けた日本の役割を問われると、「同盟関係にある米国に対して伝えるべきことは多々ある」と呼びかけた。その上で、トルコと日本が協力して国際社会への働きかけを強める必要性を訴えた。

オクタイ氏は議会交流の一環で１８〜２２日にかけて訪日し、国光外務副大臣や衆参国会議員、経済界の関係者らと面会した。日本とトルコの経済連携協定（ＥＰＡ）の早期合意のほか、防衛産業や観光分野での協力を呼びかけたという。