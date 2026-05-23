【スターベース（米テキサス州）＝中根圭一】米スペースＸは２２日、大型宇宙船「スターシップ」の無人飛行試験を実施し、スターシップを米テキサス州スターベースから打ち上げた。

米主導の有人月探査「アルテミス計画」で、スターシップは月面の着陸・離陸に使うことが有望視されている。

２２日午後５時半頃（日本時間２３日午前７時半頃）、スターシップが打ち上げられた。その約２分半後、下段に設置されたロケット「スーパーヘビー」との分離に成功し、さらに約１時間後にインド洋に着水した。

実業家イーロン・マスク氏率いるスペースＸは、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）と計約４０億ドル（約６３００億円）の契約を結び、スターシップの開発に取り組んでいる。２０２３年に始まった飛行試験は過去に１１回行われたが、うち６回は空中分解などを起こしていた。

今回の飛行試験に使ったスターシップには、機体の姿勢を制御する最新システムを導入した。将来の月着陸船としての利用を見越し、別の宇宙船とドッキングしたり、宇宙空間で燃料を補給したりする機能を持たせている。スーパーヘビーには改良したエンジン３３基を搭載。推進力は、４月に成功した有人月周回探査で使ったロケット「スペース・ローンチ・システム」の２倍に上る。

前日の２１日も打ち上げを試みたが、発射塔のアームを固定していた油圧ピンが格納されなかったとして、２２日に延期していた。

ＮＡＳＡは２８年に「アポロ計画」以来約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を目指している。これに先立ち、２７年には、飛行士を載せた宇宙船「オリオン」を地球周回軌道に打ち上げて、軌道上に待機する月着陸船にドッキングさせるテストを行う予定だ。

ロイター通信など米メディアによると、スペースＸは６月１２日にもＩＰＯ（新規株式公開）を計画しており、評価額は史上最大規模の約２兆ドル（約３２０兆円）とされる。スターシップの打ち上げの成否は市場関係者らの注目を集めていた。