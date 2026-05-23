おととい横浜市で起きた車8台が絡む事故で、無免許で運転していた車で事故を起こし、その場から逃走したとして、17歳の男子高校生が逮捕されました。

【写真を見る】無免許運転でひき逃げか 17歳男子高校生を逮捕 同乗者出頭で発覚 横浜・旭区でトラック含む8台玉突き事故5人けが

ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、横浜市旭区に住む17歳の男子高校生です。

男子高校生はおととい正午すぎ、横浜市旭区で無免許で乗用車を運転したうえ、渋滞で止まっていた乗用車やトラックなどあわせて8台が絡む玉突き事故を起こして5人にけがを負わせたにもかかわらず、その場から逃走した疑いがもたれています。

警察によりますと、事故当時、男子高校生が運転する乗用車には、いずれも10代で、知人の男女3人が乗っていて、このうち1人が警察に出頭したことで男子高校生の逮捕につながったということです。

男子高校生は逮捕後の調べに対し、「無免許で車を運転し、事故を起こしてその場から離れたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。