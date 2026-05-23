「ブルワーズ−ドジャース」（２２日、ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手は四回の第２打席で右前打を放ち、今季最長となる８試合連続安打をマークした。

右腕・ヘンダーソンと２度目の対戦。チームが序盤３イニングを無安打に封じ込まれた中、初球を豪快に空振りした。２球目はワンバウンドのチェンジアップを見極め、捕手がはじいたボールを自ら拾ってボールボーイへ。３球目のチェンジアップは浮いてきたが、空振りで追い込まれた。

４球目の外角フォーシームは見極めて平行カウントに。５球目の高めフォーシームは三塁側スタンドへのファウルとなった。６球目、チェンジアップをとらえると、打球は右前に痛烈なライナーで弾んだ。

５点を追う展開の中、チーム初安打で打線を鼓舞した大谷。その後、２四球で満塁と好機を広げたが、最後はマンシーが二飛に倒れ無得点。苦しいゲーム展開となってしまった。

大谷は第１打席で四球を選び出塁。２死後、タッカーの打席で二盗を試み、いったんはセーフの判定が下ったが、ブルワーズベンチのチャレンジでアウトに覆り今季２度目の盗塁失敗を喫していた。