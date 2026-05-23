ミュージシャンで音楽プロデューサーの近田春夫（75）が22日、Xを更新。一部番組などにおける「嫌いな芸能人」を実名告白するような企画に言及した。

近田は「『嫌いな芸能人』をタレントにいわせるのが流行ってるみたいだけど、最初にそんなことをやった番組って何なんだろうね？」と書き出した。そして「今の時代ってそういうのは簡単に分かる訳でしょ？ 単に好奇心なんですけど、誰か知ってたらおしえてね！」とつづった。

この投稿に対し、さまざまなコメントが寄せられている。

近田は具体的な件や実名などには触れていないが、最近では歌手でタレントのあのが、18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となり、ネット上などで話題になっている。