少しの工夫で外食でも痩せやすい食事に！外食で痩せる最強の食べ方とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

少しの工夫で外食でも痩せやすい食事に！外食で痩せる最強の食べ方とは

外食で痩せる最強の食べ方

●少しの工夫で外食も痩せやすい食事に

外食が多い人は、糖質が少ないメニューを選ぶことで、内臓脂肪をためにくい食事にすることができます。メニュー選びのポイントは、そばやうどん、ラーメンなどのめん類を避けること。めん類は糖質の塊なので、ラーメンとチャーハンセット、そばといなり寿司セットなど、糖質と糖質を組み合わせたメニューを選べば、それだけで１日分の糖質量の基準値の大半を占めてしまいます。

また、めん類は早食いになりやすく、なるべく避けたいメニューともいえます。短時間で食べると、一気に血糖値が上がって脂肪が蓄積し、満腹感も得にくくなるでしょう。ただめん類をまったく食べないというのもストレスがたまるので、「週に１度だけにする」など、自分でルールを決めるとよいかもしれません。丼ものもごはんの量が多い傾向があり、早食いになりがちなので、できれば避けたいところ。丼ぶりにするならサラダをつける、ごはんは少なめにしてもらう、定食に変更する、などの心がけも必要です。そのほか、イタリアンを食べにいくときは、パンを食べ過ぎないようにするなどのルールを決めておくとベター。和食の場合なら、主菜はたんぱく質が豊富な焼き魚、調味料に砂糖やみりんを多く使用する煮物などは避けましょう。

●深夜の食事は太る！

体内時計をコントロールしている「BMAL1」は、脂肪細胞を増やす働きもあります。その働きは時間帯によって20倍近くもの差があるので、BMAL1が活性化している時間帯を避けて食べることが大切です。

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。