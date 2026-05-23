Ìîµå¹¥¤­¤Æ゙¤â°Õ³°¤È´Ö°ã¤¨¤ë¾¡Åê¼ê¤ò·è¤á¤ë»þ¤Î¥ëー¥ë¤È¤Ï¡©¡Ú¥¹¥³¥¢¥éーÆ¦ÃÎ¼±/NPB´Æ½¤¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

Ìîµå¹¥¤­¤Æ゙¤â°Õ³°¤È´Ö°ã¤¨¤ë¾¡Åê¼ê¤ò·è¤á¤ë»þ¤Î¥ëー¥ë¡ª

¾¡Åê¼ê¤ò·è¤á¤ë¤È¤­¤Î¥ëー¥ë①¥Õ゚¥íÌîµåÊÔ

¤³¤³¤Æ゙¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Ìîµå¹¥¤­¤Æ゙¤â°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¾¡Åê¼ê¤ò·è¤á¤ë¤È¤­¤Î¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£

ÀèÈ¯Åê¼ê¤«゙5²ó¤Þ¤Æ゙Åê¤±゙ÀÚ¤ì¤Ï゙¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È゙¤ò¹ß¤ê¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Áー¥à¤«゙¾¡¤Æ¤Ï゙¾¡Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Æ゙¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤Æ゙¸òÂå¤·¤¿¤È¤­¤Ï¡¢¾¡Åê¼ê¤ò¤È゙¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤Æ゙¤·¤ç¤¦¡£

ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤«゙¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤È¤­¤ËÅêµå¤· ¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤«゙¾¡Åê¼ê¤Æ゙¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¼¤Î2¤Ä¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

¡Ú¥±ー¥¹①¡Û b¥Áー¥à:ÀèÈ¯¤ÎA¤«゙5²ó¤Æ゙¸òÂå¡£
2ÈÖ¼ê¤ÎB¤«゙6~9²ó¤òÅê¤±゙¤¿

¡Ú¥±ー¥¹②¡Û a¥Áー¥à:ÀèÈ¯¤ÎA¤«゙5²ó¤Æ゙¸òÂå¡£
2ÈÖ¼ê¤ÎB¤«゙6~9²ó¤òÅê¤±゙¤¿

¥±ー¥¹②¤Æ゙¤Ï¡¢A¤«゙¾¡Åê¼ê¤Æ゙¤¹¤«゙¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ5²ó¤Þ¤Æ゙Åê¤±゙¤­¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Áー¥à¤«゙¾¡¤Á±Û¤·¤·¤¿¤«¤é¤Æ゙¤¹¡£¤â¤·¤³¤ÎÆÀÅÀ¤«゙7²ó°Ê¹ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾¡Åê¼ê¤ÏB¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¯Ç¯Ìîµå¤Æ゙¤Ï¡¢5²ó¤Æ゙¤Ï¤Ê¤¯4²ó¤Æ゙¤¹¡£

½ÐÅµ¡§¡Ø¾¯Ç¯Ìîµå ¥¹¥³¥¢¤Î¤Ä¤±Êý¡Ù´Æ½¤/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)