今週は土、日ともに京都で騎乗します。土曜１１Ｒの平安Ｓでは、サイモンザナドゥとコンビを組みます。近走は９、１５、１４着と結果が出ていませんが、３走前のプロキオンＳは落鉄がありましたし、２走前のフェブラリーＳは初のＧ１挑戦に加え初のマイル戦。前走のアンタレスＳは挫石で当週の追い切りが１日延びるアクシデントと、敗因ははっきりしています。

今回は中間のメニューも順調に消化できましたし、前回よりも動きの質も上がっています。昨年のシリウスＳ、みやこＳで連続２着とＧ３なら通用する力の持ち主。今回のコーナー４つのコース形態の方が、この馬の立ち回りのうまさを生かせます。ここで改めての気持ちは強いですね。

日曜メインの都大路Ｓでは４走ぶりにショウナンザナドゥの手綱を執ります。２歳時から素質の高さを感じていた馬で、昨年の報知杯ＦＲで重賞初Ｖ。その後、思うような結果を出せていませんが、前走で復調の兆しを見せてくれています。徐々に馬体もボリュームアップしていますし、ラストの脚を生かす形なら、１８００メートルの距離にも対応可能です。

（ＪＲＡ騎手）

【土曜京都】

２Ｒ クレセントゼファー Ｃ

３Ｒ グレンセロース Ｂ

５Ｒ パンチャマハブータ Ｂ

６Ｒ カフジクロミエ Ｃ

１０Ｒ マトラコーニッシュ Ｂ

１１Ｒ サイモンザナドゥ Ｂ

【日曜京都】

２Ｒ トーアシチフクジン Ｃ

７Ｒ バダジェフスカ Ｃ

９Ｒ クスクス Ｂ

１１Ｒ ショウナンザナドゥ Ｂ

１２Ｒ インピッシュ Ｃ

（本紙評価）