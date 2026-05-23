“K-POP第5世代ボーイズグループ”を代表するxikersを徹底解剖！知られざるウラ特技に迫る

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

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6月のピックアップアーティストとして、“超実力派10人組ボーイズグループ” xikers（サイカース）が登場する。

世界レベルのパフォーマンスを魅せる彼らの魅力を、M:ZINE編集部員の若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、3週にわたって徹底解剖していく。

多彩な魅力を持つxikersの魅力を深掘りするべく、宿舎での生活がのぞき見できる特別企画や、メンバーの知られざるウラ特技に迫る企画、番組恒例の「エンジョイダンスバトル」、さらには人気企画「広心（ひろこ）を落とせ！ 胸キュン一言選手権」など、さまざまな企画を用意。

超盛りだくさん＆スタジオ大盛り上がりの放送となりそうだ。

◆xikersとは？

KQ ENTERTAINMENTに所属する10人組ボーイズグループ。

グループ名の「xikers（サイカース）」は、座標を象徴する単語である「x」と、英語で旅行者という意味を持つ「hiker」を合わせた造語で、「座標を探して時間と空間を旅する少年たち」という意味が込められている。

2023年3月に1ST MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューし、わずか12日で米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」初登場75位を記録。

デビューから約半年で初のワールドツアー「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER」を開催し、Zepp Osaka Bayside、Zepp Hanedaを皮切りに、アメリカ6都市とヨーロッパ7都市、オーストラリア2都市を回るなど、新人としては異例となる規模で大成功を収めた。

2024年3月にリリースした3RD MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』では「Billboard 200」73位にチャートイン、タイトル曲『We Don‘t Stop』のMVは公開から約17時間でYouTube再生回数1000万回再生を突破するなど、自身のキャリアハイを更新し続けている。

2025年7月16日には、JAPAN 2ND SINGLE『Up All Night』をリリース、さらに10月31日には6TH MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE』を発売。販売数自己最高記録を更新し、熱い人気を実感させている。

K-POP第5世代ボーイズグループを代表するその高いパフォーマンススキルと独自のストーリーは唯一無二の存在であり、「スーパールーキー」と称されるなど、世界から大きな注目を集めている10人組だ。

◆収録を終えた感想

MINJAE：メンバーみんなとたくさん笑って、とても楽しい時間を過ごすことができました！ この番組が放送されたら、多くのファンの皆さんに喜んでいただけるのかなと思っています！

HUNTER：日本のバラエティー番組に本格的にでるのは初めてだったので緊張していたのですが、とても楽しく撮影することができました。