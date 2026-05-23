介護老人保健施設と介護老人福祉施設の違い｜サービス内容や入所条件、費用を解説

介護老人保健施設と介護老人福祉施設は、どちらも高齢の方を支える代表的な介護保険施設ですが、役割や入所対象、利用の目的にははっきりとした違いがあります。名前が似ているため違いがわかりにくいと感じる方も少なくありませんが、必要な支援の内容や今後の生活の見通しによって、適した施設は変わります。この記事では、介護老人保健施設と介護老人福祉施設の違いを整理したうえで、それぞれの特徴や選び方、入所手続きのポイントについて解説します。

監修作業療法士：

稲木 康平（作業療法士）

介護老人保健施設と介護老人福祉施設の違い

出身大学：金沢大学経歴：回復期病棟で約9年ほど、患者様やご家族様のニーズに合わせたリハビリテーションを実施する。また、数多くの患者様に対して、退院後に快適な生活を過ごされるための自宅の環境調整や、介護サービスの提案、家族指導も行ってきた。資格：作業療法士免許、医療経営士３級

介護老人保健施設と介護老人福祉施設は、どちらも介護保険制度に基づく施設ですが、目的や入所対象、提供されるサービスの内容には違いがあります。ここでは、目的と役割、入所条件、サービス内容、費用、入所期間の違いに分けて解説します。

目的と役割の違い

介護老人保健施設は、病状が安定している要介護者に対し、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行い、在宅復帰を目指すことを目的とする施設です。

一方、介護老人福祉施設は、常時介護が必要で在宅での生活が難しい方が入所し、日常生活上の介護や支援を受けながら生活する施設です。特別養護老人ホームとも呼ばれ、長期的な生活の場としての役割が強く、近年は看取りまで含めた支援も重要な役割とされています。

入所条件の違い

介護老人保健施設は、要介護認定を受けた方が対象です。病状が安定しており、入院治療の必要はないものの、リハビリや介護、医学的管理が必要な方が利用します。要支援の方は対象ではありません。

これに対して介護老人福祉施設は、原則として要介護3以上の方が対象です。要支援1・2の方は利用できず、要介護1・2の方も、やむをえない事情がある場合を除いて新たな入所はできません。より重い介護ニーズを持つ方の長期入所を前提としている点が特徴です。

参照：『どんなサービスがあるの？ - 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（厚生労働省）

サービス内容の違い

介護老人保健施設では、日常生活の介護に加えて、リハビリテーションや在宅復帰支援が重視されます。医師、看護師、介護職、リハビリ職などが関わり、身体機能の維持・回復や退所後の生活を見据えた支援が行われます。

一方、介護老人福祉施設では、食事、入浴、排泄などの日常生活全般の介護が中心です。生活の場としての性格が強く、個々の生活を支えるケアや、必要に応じた看取り支援が重視されます。医療体制は老健ほど厚くないことが一般的で、医療面は配置医や協力医療機関との連携で対応する仕組みが基本です。

費用の違い

両者とも介護保険施設であり、介護保険サービスとして利用料の自己負担が発生しますが、実際の費用は要介護度、居室の種類、所得区分、加算の有無などによって異なります。老健はリハビリや医学的管理を含むため、条件によっては費用構成が変わりやすく、特養はより費用を抑えやすい施設として紹介されることが多いです。ただし、単純に「どちらが必ず安い」と言い切るのは難しく、食費、居住費、介護サービス費、各種加算によって総額は変動します。

入所期間の違い

介護老人保健施設は、在宅復帰を目指す中間施設という性格から、長期入所を前提としないことが特徴です。状態の改善や在宅環境の調整を進めながら、退所に向けた支援が行われます。

これに対して介護老人福祉施設は、在宅生活が困難な方の長期的な生活の場として利用されることが多く、入所期間に明確な期限はありません。継続的な介護が必要な方が、生活を続ける場として利用する施設といえます。

介護老人保健施設（老健）とは

介護老人保健施設、いわゆる老健は、病状がより安定している要介護者に対して、看護や介護、リハビリテーション、必要な医療、日常生活上の支援を行い、在宅復帰を目指すための施設です。ここでは、老健がどのような役割を担う施設なのか、また入所期間の目安はどのくらいなのかについて解説します。

介護老人保健施設の役割

老健の大きな役割は、要介護者の心身の機能の維持・回復を図りながら、自宅での生活へ戻ることを支援することです。医師、看護師、介護職、リハビリ職などが関わり、利用者の状態に応じて在宅復帰に向けた支援を行う点が特徴です。

また、老健は単に一時的に滞在する場所ではなく、退所後の生活を見据えて支援を行う施設でもあります。自宅へ戻るための身体機能の回復や日常生活動作の練習、家族への支援、必要に応じた在宅サービスとの調整なども含めて、在宅療養へつなげる役割を担っています。

入所期間の目安

老健には法律上の一律の入所期限が定められているわけではありませんが、在宅復帰を目指す施設であることから、一般には長期入所を前提とした施設ではありません。利用者の状態や在宅復帰の準備状況によって入所期間は異なりますが、数ヶ月程度を目安として考えられることが多いです。ただし、実際の入所期間は、本人の身体状況、リハビリの進み具合、家族の受け入れ体制、退所後に利用する介護サービスの調整状況などによって変わりうる点には注意してください。

介護老人福祉施設（特養）とは

介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホーム（特養）は、常時介護が必要で、自宅で生活を続けることが難しい方が入所し、日常生活上の介護や支援を受けながら暮らす施設です。ここでは、特養の役割と、入所を検討する際に気になる待機期間の特徴について解説します。

介護老人福祉施設の役割

特養の大きな役割は、介護の必要性が高い方に対して、日常生活を支える介護を継続的に提供することです。病院のように治療を中心とする場所ではなく、介護を受けながら生活を続ける場としての役割が中心です。

また、特養は在宅生活が難しくなった方の受け皿としての意味合いも大きく、長期入所を前提とした支援が行われやすい施設です。近年は、看取りまで含めた支援を行う施設も増えており、人生の最終段階まで見据えた生活の場として位置付けられることもあります。老健のように在宅復帰を主な目的とする施設とは、この点に大きな違いがあります。

待機期間の特徴

特養は、費用を抑えながら長期的な介護を受けられる施設として希望者が多く、地域によっては入所まで待機が生じることがあります。また、待機期間は単純な先着順だけで決まるとは限りません。本人の要介護度、在宅での生活継続の難しさ、介護する家族の状況、緊急性などを踏まえて、入所の必要性が高い方から優先的に調整されることがあります。そのため、同じ時期に申し込んでも入所時期が異なる場合があります。

どちらを選ぶ？目的別の選び方のポイント

介護老人保健施設と介護老人福祉施設は、どちらも高齢の方を支える施設ですが、向いているケースは同じではありません。大切なのは、施設の名前だけで選ぶのではなく、入所の目的に合っているかを考えることです。在宅復帰を目指したいのか、長期的に生活できる場所を探しているのか、できるだけ早く入所したいのかによって、選ぶべき施設は変わってきます。ここでは、目的別に選び方のポイントを解説します。

在宅復帰を目指す場合

在宅復帰を目指す場合は、介護老人保健施設が向いています。介護老人保健施設は、病状が安定している方に対して、介護だけでなくリハビリテーションや医学的管理を行い、自宅での生活へ戻ることを支援する施設です。退院後すぐに自宅へ戻るのが難しい場合や、自宅で暮らすために身体機能の回復を図りたい場合に適しています。

また、介護老人保健施設では、本人の状態に応じてリハビリや生活訓練を受けながら、家族の受け入れ準備や在宅サービスの調整も進めやすいという特徴があります。自宅に戻ることを前提に一定期間利用したい場合は、介護老人保健施設を優先して検討するとよいでしょう。

長期的な入所を希望する場合

長期的な入所を希望する場合は、介護老人福祉施設が選択肢になりやすくなります。介護老人福祉施設は、常時介護が必要で、自宅での生活が難しい方が、生活の場として継続的に入所するための施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活全般の介護を受けながら、長く暮らしていくことを前提としています。

家族だけで介護を続けることが難しい場合や、今後も継続して介護が必要になると見込まれる場合には、介護老人福祉施設のほうが適しています。特に、在宅復帰よりも安定した生活の場を確保したい場合には、介護老人保健施設より介護老人福祉施設のほうが目的に合っています。

できるだけ早く入所したい場合

できるだけ早く入所したい場合は、介護老人保健施設のほうが検討しやすいことがあります。介護老人福祉施設は希望者が多く、地域や施設によっては待機が生じやすいため、申し込み後すぐに入所できるとは限りません。一方、介護老人保健施設は在宅復帰を前提とした施設であるため、入退所の動きがあり、状況によっては特養より早く利用につながることがあります。

ただし、実際の入所のしやすさは、本人の状態や地域の状況、施設の空き状況によって異なります。また、民間施設も含めて検討すると、より早く入所先が見つかる場合もあります。早期の入所を重視する場合は、ひとつの施設に絞らず、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら複数の選択肢を並行して検討することが大切です。

入所手続きの違いと注意点

介護老人保健施設と介護老人福祉施設は、どちらも介護保険施設ですが、入所の目的や役割が異なるため、手続きの流れや確認しておきたい点にも違いがあります。ここでは、それぞれの入所手続きの違いと、申し込み時に確認しておきたいポイントについて解説します。

介護老人保健施設の入所手続き

介護老人保健施設に入所する場合は、まず介護保険の要介護認定を受けていることを確認したうえで、施設へ問い合わせを行い、入所相談を受けるところから始まります。本人の要介護度や病状、日常生活の状況、家族の支援体制などを伝えたうえで、施設側が受け入れ可能かどうかを確認します。老健は医療やリハビリを含めて在宅復帰を支援する施設であるため、現在の状態だけでなく、退所後の生活をどのように見据えるかも重要です。

その後は、必要書類を提出し、面談や診療情報の確認などを経て入所の可否が判断されます。病院からの退院に合わせて利用するケースも多いため、入院先の医療機関や医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャーと連携しながら進めることもあります。入所が決まった後は、利用料や提供されるサービス、入所期間の見通しなどについて説明を受け、契約を結んで入所します。

介護老人福祉施設の入所手続き

介護老人福祉施設に入所する場合も、まずは介護保険の要介護認定を受けていることが前提となり、そのうえで施設へ相談し、申し込み書類を提出する流れが基本です。ただし、特養は原則として要介護3以上の方が対象であり、介護の必要性が高い方の長期入所を前提とするため、単に申し込み順だけで入所が決まるわけではありません。本人の介護度、在宅生活の困難さ、家族の介護状況などを踏まえて、入所の必要性が総合的に判断されます。

そのため、申し込み後すぐに入所できるとは限らず、待機となることも少なくありません。施設によっては、面談や訪問調査などを行い、本人の状態や生活状況を詳しく確認したうえで入所順位を決めることがあります。入所が決まった後は、利用料や居室の種類、提供サービスの内容などについて説明を受け、契約を結んだうえで入所します。長期的な生活の場となることが多いため、契約内容をよく確認することが大切です。

申込み時に確認しておきたいポイント

申し込みを行う際には、まず本人が介護保険の要介護認定を受けているかを確認します。その後、空き状況だけでなく、本人の状態にその施設が本当に合っているかを確認することが大切です。例えば、必要な医療的ケアに対応できるか、認知症への支援体制はどうか、看取りまで対応しているかなどは、施設によって違いがあります。特に老健ではリハビリや在宅復帰支援の体制、特養では長期入所中の生活支援や医療連携の内容を確認しておくことが重要です。

また、費用面も事前に確認しておきたいポイントです。月額費用だけでなく、食費、居住費、日用品費、加算、医療費などがどの程度かかるのかを把握しておく必要があります。さらに、面会のしやすさ、家族への連絡体制、入所後に状態が変化した場合の対応なども確認しておくと安心です。入所は生活の場を大きく変える出来事であるため、申し込みの段階から本人と家族の希望を整理し、納得できる形で進めることが大切です。

まとめ

介護老人保健施設と介護老人福祉施設は、どちらも介護が必要な高齢の方を支える施設ですが、目的や役割は大きく異なります。介護老人保健施設は、リハビリや医学的管理を受けながら在宅復帰を目指すための施設であり、介護老人福祉施設は、常時介護が必要な方が長期的に生活する場として利用される施設です。そのため、どちらがよいかは一概にはいえず、在宅復帰を目指すのか、長期的な入所を希望するのか、どの程度の介護や医療が必要なのかによって適した選択は変わります。入所を検討する際には、施設の種類や空き状況だけでなく、本人の状態や希望、家族の支援体制、費用面も含めて総合的に考えることが大切です。必要に応じてケアマネジャーや相談窓口にも相談しながら、本人に合った施設を選ぶようにしましょう。

参考文献

『どんなサービスがあるの？ - 介護老人保健施設（老健）』（厚生労働省）

『どんなサービスがあるの？ - 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（厚生労働省）

『介護老人保健施設（参考資料）』（厚生労働省）